Hai năm 'như mơ' của Mitsubishi Xpander tại Việt Nam

Tròn hai năm có mặt ở thị trường Việt, Xpander đạt mốc 30.000 xe đến tay khách hàng, trở thành xe bán chạy nhất phân khúc.

Ngày 8/8/2018 tại Hồ Tràm (Vũng Tàu), Mitsubishi Việt Nam (MMV) mở tấm vải che, chính thức giới thiệu mẫu xe mới, ở phân khúc mới tới khách hàng - chiếc MPV cỡ nhỏ Xpander, với giá từ 550 triệu. Khi ấy, cầm khoảng 600 triệu trong tay, khách Việt có ít lựa chọn có thể phục vụ nhiều nhu cầu. Sedan cỡ B gầm thấp, hạn chế không gian nội thất. Crossover cỡ B thì đắt hơn. Một chiếc xe tới 7 chỗ, rộng, thiết kế đẹp, hiện đại, tiện dụng là điều ít khách hàng nghĩ tới.

Nhưng hãng xe Nhật đã nghĩ thay. Sự xuất hiện của Xpander giải cơn khát cho người mua ôtô lần đầu, phục vụ gia đình và cả người có nhu cầu chạy dịch vụ. Đánh trúng nhu cầu bấy lâu nay của người dùng mà chưa hãng nào làm, Mitsusbishi nhanh chóng nhận kết quả tốt từ chiếc MPV. Sau một năm, đã 10.000 xe tới tay khách, 25.000 xe sau một năm chín tháng và bây giờ, suýt soát 30.000 xe sau hai năm.

Dàn xe Xpander tại Hà Nội. Ảnh: Đức Huy

Xpander xuất hiện cũng khiến chiếc MPV biểu tượng ở Việt Nam - Innova không còn giữ được sức hút và dần giảm doanh số, rơi khỏi top 10, vị trí mặc định của Innova những năm trước.

Khách hàng Việt luôn đòi hỏi những thay đổi từ sản phẩm. Bởi vậy, MMV mang Xpander về lắp ráp trong nước phiên bản AT, bán ra từ tháng 7 vừa qua. Dải sản phẩm của Xpander hiện nay gồm AT nhập khẩu, AT lắp ráp và MT nhập khẩu. Bản AT nhập khẩu và lắp ráp giống hệt nhau về thiết kế, trang bị, chất lượng và giá bán. Nhưng có xe lắp ráp, MMV sẽ chủ động nguồn cung hơn so với nhập khẩu, nhất là khi thế giới đang ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, việc vận chuyển, giao nhận xe nhập khẩu sẽ khó khăn hơn. Để tăng lựa chọn, hãng còn có thêm Xpander Cross, chiếc MPV lai crossover với gầm cao hơn bản MPV tới 20 mm.

Để tri ân khách Việt nhân dịp này, MMV triển khai gói ưu đãi cho khách mua các mẫu xe của hãng gồm Xpander, Xpander Cross, Attrage, Outlander, Pajero Sport và Triton. Cụ thể như sau:

Xe Ưu đãi Trị giá

(triệu đồng) Xpander MT nhập 50% trước bạ Tùy địa phương Xpander AT nhập Một năm bảo hiểm vật chất 10 Xpander Cross Quà 10 Attrage 50% trước bạ Tùy địa phương Outlander Ghế da, 50% trước bạ, camera 360, voucher nghỉ dưỡng 40 (tùy phiên bản) Triton 4x4 AT Premium, 4x2 AT Premium Nắp thùng (hoặc bảo hiểm vật chất), camera lùi Triton 4x4MT, 4x2AT, 4x2MT Nắp thùng (hoặc bảo hiểm vật chất) Pajero Sport Giá đặc biệt +ghế da, cánh lướt do, camera lùi Tùy phiên bản

Trong bảng trên, chiếc Pajero Sport bản Diesel 4x2 MT có giá đặc biệt 888 triệu đồng, giảm 92,5 triệu so với niêm yết. Trong khi bản Diesel 4x2 AT giá đặc biệt 990 triệu, giảm 72 triệu so với niêm yết.

Minh Hy