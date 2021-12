Hai năm chinh phục thị trường logistics Việt Nam của BEST Express

Sau hai năm hoạt động, BEST Express ghi nhận loạt thành tựu về mở rộng quy mô kinh doanh, nâng tổng diện tích kho bãi khai thác lên hơn 100.000 m2.

Tích cực phát triển, mở rộng mạng lưới phủ sóng

Tròn hai năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, BEST Express đã mở rộng mạng lưới dịch vụ chuyển phát nhanh đến 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Bên cạnh đó, để hàng hóa lưu thông nhanh chóng và hiệu quả, tập đoàn BEST Inc. đã đầu tư 30 trung tâm phân loại tự động quy mô lớn, nhỏ, trải khắp các tỉnh, thành kinh tế trọng điểm. Các trung tâm này cho khả năng khai thác lên đến 1,8 triệu đơn mỗi ngày trên toàn hệ thống.

Trong đó, trung tâm phân loại hàng hóa tại Củ Chi (TP HCM) đi vào hoạt động vào tháng 1 và tại Bắc Ninh vào tháng 11. Đây là hai trung tâm phân loại tự động quy mô đầu tư lớn nhất của BEST Inc. tại Việt Nam và Đông Nam Á, giúp diện tích kho bãi đang khai thác tại Việt Nam cán mốc hơn 100.000 m2.

Tổng diện tích kho bãi đang khai thác tại Việt Nam của BEST Express hiện đã vượt hơn 100.000 m2.

Để vận hành hệ thống liên tục phát triển và mở rộng quy mô như hiện tại, BEST Express cho biết đơn vị không ngừng gia tăng nguồn nhân lực. Tại văn phòng hiện có hơn 3.000 nhân viên. Với khối giao vận, số lượng shipper trên cả nước tăng hơn 7.000 người, cùng hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang hoạt động tại các trung tâm phân loại trên toàn quốc. Hiện BEST Express là đối tác của 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam; kết hợp cùng các kênh mua sắm nội địa uy tín, hơn 3.000 đối tác shop online. Trong đó có cả các nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam.

Ngày 12/10, BEST Express đã vinh dự được để cử và trao giải trong top 100 "Thương hiệu mạnh" tại thị trường Việt Nam vì những đóng góp vào nền kinh tế. Giải thưởng được BEST Express nhận định là một trong những dấu hiệu tích cực thương hiệu ngày càng tạo được sức hút, khẳng định vị thế trên thị trường, trong lòng đối tác, khách hàng.

Ông Nelson Wu, CEO BEST Express nhận giải thưởng "Thương hiệu mạnh" tại thị trường Việt Nam, ngày 12/10.

"Để có được những thành tựu hiện tại, tập thể BEST đã nhận được rất nhiều sự yêu thương, ủng hộ và tin tưởng của đối tác, khách hàng và cả nhân viên công ty. Tháng 12 này, chúng tôi tiếp tục mang đến chuỗi chương trình tri ân với nhiều hoạt động thử thách, hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng đến thăm các đối tác nhượng quyền, khách hàng, nhân viên... Đi kèm những hoạt động này là hàng nghìn phần quà giá trị, thay lời tri ân của chúng tôi gửi đến mọi người", ông Nelson Wu, CEO BEST Express cho hay.

Thời điểm gia nhập thị trường Việt Nam cuối năm 2019, BEST Epxress cũng không ít khó khăn khi chưa hiểu rõ về nhu cầu thị trường và quy định của pháp luật sở tại. Theo đó, doanh nghiệp buộc phải định hướng lại, lên kế hoạch để có những bước đi thận trọng, đảm bảo nắm bắt đúng nhu cầu của thị trường.

Ngoài ra, để nhanh chóng phát triển mạng lưới dịch vụ đến khắp các địa phương, BEST đã thu mua công ty Vinacapital Việt Nam, một đơn vị chuyển phát nhanh nội địa. Họ sở hữu thương hiệu VNC Post được thành lập năm 2013, đồng thời được cấp giấy phép thực hiện những hoạt động bưu chính năm 2017. Sau khi được BEST Inc. tiếp quản, thương hiệu VNC Post hoạt động với tên gọi BEST Express.

Bằng việc thu mua lại công ty này, BEST Inc. đã tận dụng tài nguyên, mạng lưới bưu cục sẵn có và nguồn tài nguyên nhân sự. Từ đó, tập đoàn có sẵn nền tảng phát triển, tiếp cận và phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng trong nước, phát huy tối đa tiềm lực và mở rộng dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả.

Hiện BEST Express triển khai hai dịch vụ chính tại Việt Nam là chuyển phát nhanh và bưu cục nhượng quyền. Về dịch vụ giao vận, mạng lưới mở rộng trên toàn quốc, giúp khách hàng, shop online an tâm buôn bán. Thời gian hàng cũng được rút ngắn, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Về mô hình nhượng quyền bưu cục, Vinacapital Việt Nam đang được BEST Inc. trao nhiệm vụ triển khai đến các nhà đầu tư trong nước theo tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống". Tham gia mô hình nhượng quyền chuyển phát nhanh này, nhà đầu tư có thể thử sức khởi nghiệp, xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

Chú trọng hoạt động vì cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BEST Express tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Đơn vị đã phối hợp cùng Quỹ Hy vọng vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp sức tuyến đầu chống dịch, đưa 500 bộ máy tính đến tận tay các em học sinh khó khăn, giúp các em an tâm học online thời dịch. BEST còn vận chuyển sữa cho các bệnh nhi ung thư, xây cầu để kiến thiết cuộc sống dân sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long...

Trong thời gian tới, BEST Express cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các quỹ thiện nguyện, chính quyền địa phương, nắm bắt tình hình, tổ chức những chương trình tương trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện BEST Express trong buổi trao tặng sữa đến các trẻ em tại huyện Củ Chi, TP HCM.

Bước sang tháng 12, để tri ân khách hàng, đối tác, nhân viên đã đồng hành cùng đơn vị trong năm qua, BEST Express triển khai chương trình "Cảm ơn vì sự kết nối", diễn ra xuyên suốt trong tháng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Mở đầu là thử thách "Chia sẻ hay - rinh ngay quà BEST" với quà tặng giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra còn hàng loạt chương trình thú vị khác như: trao quà tri ân đến các shop online, ưu đãi quà tặng cho người dùng BEST Express tại Shopee, tri ân đối tác nhượng quyền; chia sẻ câu chuyện tri ân cùng nhân viên... BEST cũng mời các nghệ sĩ nổi tiếng là chủ shop online đến tham quan dây chuyền phân loại tự động tại các trung tâm phân loại hiện đại, tìm hiểu chi tiết hơn trải nghiệm của các nghệ sĩ về dịch vụ. Trong năm sau, ngoài việc tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh, BEST Express tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mô hình nhượng quyền bưu cục. Hiện đơn vị sở hữu hơn 600 bưu cục trên toàn quốc.

"Chúng tôi kỳ vọng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử Việt Nam và những nỗ lực không ngừng cải thiện, áp dụng công nghệ cao mang lại dịch vụ hiệu quả, BEST có thể phát triển 1.500 bưu cục nhượng quyền trong năm 2022", đại diện BEST Express chia sẻ.

Ngoài ra, BEST cũng sẽ tiếp tục lắng nghe nhu cầu của thị trường Việt Nam, tiến hành phát triển thêm những dịch vụ phù hợp, đa dạng hóa dịch vụ, mang lại trải nghiệm toàn trình trọn vẹn cho khách hàng lẫn đối tác.

