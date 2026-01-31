Hai năm bứt phá của Trang Pháp

Ngày 25/1, Trang Pháp đón sinh nhật bên đồng nghiệp, người thân. Dịp này, nhìn lại chặng đường hoạt động showbiz, ca sĩ nói hạnh phúc bởi được gắn bó công việc yêu thích. "Chưa lúc nào tôi thấy vững tin vào chọn lựa công việc và định hướng như hiện tại", cô nói.
Sau đoạt cúp show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024, Trang Pháp phủ sóng nhiều sự kiện, chương trình lớn. Hơn 15 năm hoạt động showbiz, cô dành 12 năm để theo đuổi đam mê âm nhạc.
"Trước đây, tôi chọn hướng đi chậm mà chắc. Giờ tôi muốn bứt tốc để tạo sự đột phá. Để làm được điều này, tôi nghĩ mình đã xây dựng được nền móng đủ vững để bắt đầu cho chặng đường mới", cô nói.
Hai năm qua, Trang Pháp có tần suất ra sản phẩm mạnh mẽ. Năm 2024, cô ra mắt liên tiếp bốn MV, album Infinity8, tổ chức showcase. Năm 2025, cô phát hành mini album Mãi là người Việt Nam và MV chủ đề cùng tên, tạo hiệu ứng tích cực.
MV Bê trap - ca khúc Trang Pháp tâm đắc trong album Infinity8.
Âm nhạc Trang Pháp được nhận xét hiện đại, bắt xu hướng. Thế mạnh của cô là khả năng tự sáng tác, sản xuất kiêm thể hiện ca khúc. Cô không giới hạn mình trong ballad hay pop mà trải nghiệm với thể loại mới như EDM, futuristic, âm hưởng dân gian. Thay vì viết nhạc xoay quanh cảm xúc cá nhân, tình yêu đôi lứa, cô mở rộng không gian, gắn nhạc phẩm với giá trị truyền thống, tôn vinh bản sắc Việt.
Để tăng sự tươi mới, cô kết hợp nhiều nhà sản xuất âm nhạc như SlimV, Mastal, Nemo, Hino và mời đạo diễn nổi tiếng như Đinh Hà Uyên Thư, Minh Ku để cùng tạo nên sản phẩm chất lượng.
MV Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp kết hợp rapper Hà Lê, phát hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Năm 2025, cô chạy show khắp cả nước, góp mặt trong các concert hút hàng chục nghìn khán giả.
Ca sĩ trình diễn tại sự kiện đón tiếp tàu hải quân Anh HMS Richmond đến thăm TP HCM hồi tháng 9/2025.
Trang Pháp diện trang phục truyền thống biểu diễn tại chương trình chào năm mới.
Các màn khuấy động sân khấu của Trang Pháp.
Ca sĩ còn hoạt động năng nổ trong vai trò trưởng nhóm Lunas, cùng Khổng Tú Quỳnh (phải), Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc (từ trái qua).
Ngoài ra, Trang Pháp xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Sao nhập ngũ, Running Man, Chiến sĩ quả cảm. Cô nói nhận lời vì qua show có cơ hội thể hiện tính cách đời thường, gần gũi đồng nghiệp, khán giả.
Lượng fan của Trang Pháp tăng đáng kể, trong đó có nhiều nhóm hàng chục nghìn thành viên. Năm 2025, cô tổ chức hai buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Hà Nội và TP HCM.
"Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi fan đến cổ vũ tại mỗi sự kiện rồi đợi tôi ở hậu trường để cùng giao lưu, chụp ảnh. Tôi trân trọng mọi khoảnh khắc bên các bạn", cô nói.
Nỗ lực giúp Trang Pháp được ghi nhận tại nhiều giải thưởng. Cô từng đoạt cúp Nữ ca sĩ của năm tại Cống Hiến 2024. Ca sĩ còn được đề cử tại giải thưởng âm nhạc quốc tế Berlin Music Awards. Tối 29/1, Trang Pháp thắng cúp "Ca khúc được yêu thích nhất" cho Mãi là người Việt Nam tại Mai Vàng 2025.
Nhạc sĩ Khắc Hưng nhận xét Trang Pháp có tư duy tốt, đa năng. "Tôi còn ấn tượng đồng nghiệp ở sự bền bỉ", anh nói.
Theo Trang Pháp, dấu ấn trong nghề của cô đến từ nhiều yếu tố, trong đó phần lớn là sự nỗ lực, kiên định theo đuổi giấc mơ. Trước đây, ca sĩ đi hát nhiều năm nhưng chưa có hit nhưng không nản. Cô cho biết nhờ chiến thắng show Đạp gió, cô không còn bị gắn mác "hot girl đi hát" mà được công nhận là ca sĩ đa năng khi có thể hát, rap, sáng tác, vũ đạo.
Tâm lý làm nghề của Trang Pháp cũng thoải mái hơn, không còn gặp rào cản từ gia đình. Cô nói: "Hạnh phúc hiện tại của tôi là khiến bố mẹ bớt lo lắng về mình, được tự do với lựa chọn cá nhân".
Về hình ảnh, ca sĩ liên tục thay đổi phong cách qua trang phục, kiểu tóc. Cô nhìn nhận con đường phía trước còn nhiều thử thách. "Áp lực lớn nhất của tôi là làm sao để không lặp lại chính mình", Trang Pháp nói.
Cô tên thật Nguyễn Phạm Thùy Trang, 37 tuổi, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh - thành viên phái đoàn Việt Nam, từng tham gia đàm phán Hiệp định Paris 1973. Bố mẹ ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, nghiên cứu ngôn ngữ.
Cô học piano lúc sáu tuổi, bắt đầu viết nhạc khi 11 tuổi. Người đẹp từng sáng tác nhiều nhạc phẩm cho phim điện ảnh như Long Ruồi, Scandal - Bí mật thảm đỏ 1&2, Gái già lắm chiêu 3&5, Âm mưu giày gót nhọn.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp