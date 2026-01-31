Hai năm bứt phá của Trang Pháp

Sau đoạt cúp show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024, Trang Pháp phủ sóng nhiều sự kiện, chương trình lớn. Hơn 15 năm hoạt động showbiz, cô dành 12 năm để theo đuổi đam mê âm nhạc.

"Trước đây, tôi chọn hướng đi chậm mà chắc. Giờ tôi muốn bứt tốc để tạo sự đột phá. Để làm được điều này, tôi nghĩ mình đã xây dựng được nền móng đủ vững để bắt đầu cho chặng đường mới", cô nói.