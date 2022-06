Hai mùa tổ chức nhiều dấu ấn của VnExpress Marathon Imperial Huế

Chạy trong tiết trời mát mẻ, hàng loạt runner đạt kỷ lục cá nhân, khâu tổ chức chuyên nghiệp là điểm nhấn hấp dẫn ở VnExpress Marathon Imperial Huế.

VnExpress Marathon lần đầu tiên tổ chức tại Huế vào năm 2020, thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia. Sau một năm trì hoãn vì dịch bệnh, giải chạy tiếp tục trở lại trong năm 2022 và chào đón gần 5.000 runner, cùng chinh phục cung đường đua vào sáng 10/4 trong tiết trời mát mẻ. Trải qua hai lần tổ chức, VM Huế đã trở thành sự kiện thể thao lớn nhất năm tại địa phương và để lại hàng loạt ấn tượng với các vận động viên, du khách cũng như người dân địa phương.

Đường chạy xanh giữa lòng cố đô

VM Huế 2020 có thể nói là giải marathon được yêu thích bậc nhất trong hệ thống VnExpress Marathon. Giải thiết kế đường chạy đưa runner đi qua hàng loạt công trình tiêu biểu của thành phố như Phu Văn Lâu, chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền, từ đó trải nghiệm vẻ đẹp cổ kính, đậm chất truyền thống nơi đây.

Với lần tổ chức gần nhất, VM Huế đã có sự nâng cấp toàn diện khi điểm xuất phát và về đích đặt ở hai điểm khác nhau. Đường chạy có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đi từ nội thành Huế, qua những di tích gắn liền với cố đô như Ngọ Môn, Trường Quốc học, cửa Hiền Nhơn, sau đó phần còn lại là qua những khu đô thị hiện đại với những tuyến đường lớn.

Trước ngày khởi tranh, Hiệp hội marathon Quốc tế đã cấp chứng nhận đạt chuẩn AIMS cho cả 4 cự ly của VnExpress Marathon Imperial Huế 2022. Với chứng chỉ này, các runner của giải có thể sử dụng kết quả thi đấu để làm một điều kiện khi nộp đơn dự các giải lớn như Boston Marathon, Chicago Marathon, New York City Marathon.

Ông Kim Vivian, chuyên gia của AIMS cho biết, cung đường 42km tiến ra những vùng ngoại ô rất thú vị, bởi runner sẽ gặp những cảnh vật như cánh đồng, sông hồ thơ mộng. Bên cạnh đó, đường chạy khá thẳng, thoáng, thuận lợi, giúp họ giữ sức hoặc tăng tốc.

Runner chạy trên cung đường thơ mộng ngoại ô thành phố Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Đường chạy của những kỷ lục cá nhân

VnExpress Marathon Imperial Huế thường diễn ra trong các giai đoạn thời tiết mát mẻ, dễ chịu, thêm vào đó là đường chạy đẹp, bằng phẳng đã giúp nhiều runner phát huy được thành tích tốt nhất và phá sâu nhiều kỷ lục cá nhân. Theo thống kê của Bigfoot (một bảng xếp hạng runner độc lập) trong lần tổ chức vào năm 2020, VnExpress Marathon Imperial Huế ghi nhận hơn 100 vận động viên full marathon đạt sub 4 (dưới 4 tiếng) đồng thời phá kỷ lục cá nhân.

Thành tích trên đã tiếp tục được duy trì và phát huy trong lần tổ chức thứ hai. VM Huế 2022 ghi nhận 31 runner đạt sub 3 full marathon, 97 người khác hoàn thành đường chạy này với thành tích sub 3:30. Ở cự ly half marathon với 1.492 vận động viên tham gia, 33 chân chạy đạt thành tích sub 1:30.

Phạm Thị Huệ là nữ runner đã phá kỷ lục VnExpress Marathon cự ly 42km, khi đạt thành tích 2:50:33, vượt qua mốc 2:52:41 do Phạm Thị Hồng Lệ nắm giữ trước đó.

Một số runner đã liên tục xác lập kỷ lục thành tích mới trong hai lần tham dự VM Huế. Trang Carmen (Thái Thu Trang), người từng chinh phục VnExpress Marathon Huế 2020 với thành tích 3:48:05 đặt mục tiêu sub 3:45 sau ba lần "lỡ hẹn". Kết quả, nữ runner thành công trong việc xác lập PR với thành tích 3:43:50 tại VM Huế 2022.

Trên nhiều diễn đàn, đường chạy của giải nức lòng runner nhờ diễn ra trong điều kiện thời tiết mát mẻ, không mưa, ít đoạn dốc, lòng đường rộng. Vận động viên chạy full marathon có thể tiết kiệm sức nửa vòng đầu và bứt tốc ở những km cuối.

Runner Thái Thu Trang trên đường chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2022.

Khâu tổ chức hoàn thiện rõ rệt qua từng mùa

Công tác tổ chức giải chạy của cả hai giải VM Huế 2020 và 2022 đều được đánh giá cao. Để phục vụ số lượng đông đảo runner, ban tổ chức đã huy động khoảng 1.500 nhân sự, với hơn 900 tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học tại Huế.

Giải nhận được sự hỗ trợ toàn diện của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Công tác phân luồng giao thông hợp lý, mang đến cho runner một đường chạy thông suốt, không gây ảnh hưởng đến giao thông thành phố.

Các công tác cấp nước, y tế được nâng cấp qua từng mùa. Năm nay, tại các điểm tiếp nước có hai loại cốc để phân biệt nước điện giải và nước lọc, để ở hai bàn riêng biệt, tránh tình trạng vận động viên chen lấn.

Bàn tiếp nước tại VM Huế 2022. Ảnh: VM

Công tác y tế cũng được đặc biệt chú trọng, ban tổ chức bố trí 9 trạm y tế, trong đó có 3 trạm master có xe cứu thương. Ngoài ra còn có 3 tổ y tế lưu động, liên tục tuần tra trên đường đua để xử lý và giúp đỡ vận động viên khi có sự cố.

Để tiếp tục giúp vận động viên được trải nghiệm đường chạy Huế, VnExpress Marathon Imprial Huế tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 16/4/2023.

Trong lần thứ ba được tổ chức tại Huế, VnExpress Marathon sẽ nhận đăng ký giai đoạn siêu sớm (Super Early Bird)) từ 24/5 - 7/6. Mức giá vé thấp nhất là 250.000 đồng cho cự ly 5km, cao nhất là 750.000 đồng cho cự ly 42km.

