Hai môtô cảnh sát gặp nạn khi đang trong đoàn hộ tống

MỹNhóm cảnh sát đang hộ tống đoàn xe đến một sự kiện ở Philadelphia thì một môtô va vào xe tải đỗ ở làn 1 và ngã sang đồng đội.

Hai cảnh sát trong đoàn môtô ngã giữa cao tốc Video: abc6 Philadelphia

Một vụ tai nạn liên quan đến hai cảnh sát hạt Montgomery đi môtô đã làm tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc liên bang I-95 hướng nam tại Philadelphia vào sáng 13/11.

Video ghi lại từ trực thăng đang bay trên đường cao tốc khi một nhóm cảnh sát đi môtô tham gia đoàn xe hộ tống đến sự kiện bếp cộng đồng Camp Out for Hunger của đài phát thanh WMMR.

Khi đoàn xe đi qua đại lộ Washington ngay trước 8h, một cảnh sát đi môtô đã va quệt vào một chiếc xe tải bị hỏng ở sát dải phân cách giữa. Các nhà điều tra tin rằng cửa xe tải đã bật mở khi cảnh sát đi qua, khiến họ mất kiểm soát và đâm vào xe.

Viên cảnh sát ngã xuống đường đúng vào đường đi của một cảnh sát khác và bị tông trúng. Người kia cũng bị ngã xe. Cả đoàn xe lập tức dừng lại hỗ trợ. Hai cảnh sát ngã xe đều trong tình trạng ổn định, không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Mỹ Anh (theo CBS News)