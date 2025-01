Hai mẹ con tử vong sau bữa ăn

Hải PhòngNgười mẹ 65 tuổi và con trai 38 tuổi ở quận Hải An tử vong sau khi có biểu hiện nôn, tức ngực, ngừng tim đột ngột.

Ngày 1/1, Công an TP Hải Phòng xác định hai mẹ con nạn nhân ở phường Nam Hải, quận Hải An, tử vong do ngộ độc, cơ thể có phản ứng mạnh. Lực lượng chức năng đang xét nghiệm các chất trong cơ thể nạn nhân để xác định nguyên nhân gây tử vong.

Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ sống cùng con trai và 3 cháu ngoại; bố mẹ các cháu đang đi làm ở nước ngoài. Trưa hôm qua, 5 người trong nhà đều cùng ăn cơm với các món canh cải cúc, trứng rán và cá kho.

Khoảng 14h30 người con trai có biểu hiện đau tức ngực, nôn nhiều, được mẹ và cháu đưa đến phòng khám tư rồi ngừng tim đột ngột. Khoảng 5 phút sau đến lượt người phụ nữ bị nôn và ngừng tuần hoàn.

Hai nạn nhân được đưa đến Viện Y học biển Việt Nam cấp cứu nhưng được xác định tử vong ngoại viện.

Lê Tân