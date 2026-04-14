Hai mẹ con trộm tài sản của nhiều du khách ở Nha Trang

Khánh HòaNguyễn Thị Loan cùng con gái và đồng phạm tìm sơ hở của các du khách nước ngoài tại bãi biển Nha Trang, sau đó trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 13/4, Loan (49 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang); Nguyễn Thị Thu (ngụ phường Bắc Nha Trang, con gái Loan) và Nguyễn Tuấn Tiến (38 tuổi, ngụ phường Nha Trang) bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ.

Nguyễn Thị Loan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo điều tra, các nghi phạm thuộc nhóm chuyên nghiệp, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trong đó, Thu và Tiến đóng vai trò tìm du khách có sơ hở tài sản, sau đó ra hiệu và cảnh giới cho Loan trộm cắp.

Với thủ đoạn này, từ ngày 2 đến 9/4, ba nghi phạm đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm, chiếm đoạt 9 điện thoại giá trị cao và 400 USD của khách du lịch.

Tài sản lấy được cả nhóm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bùi Toàn