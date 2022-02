Hai mẹ con thoát chết sau ngộ độc khí than sưởi ấm

Thanh HóaChị Dương Thị Pha và con trai Đặng Duy Anh hồi phục tốt sau 6 ngày điều trị tích cực do ngộ độc khí CO2 khi sưởi bằng than trong phòng ngủ đóng kín.

Ngày 9/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay các chỉ số sinh tồn của hai bệnh nhân hiện ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Chị Pha và con trai nhập viện hôm mùng 3 Tết trong tình trạng bất tỉnh do ngộ độc khói, khí than, rối loạn đông máu, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, nhồi máu cơ tim... Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tập trung cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, điều trị chống bội nhiễm phổi kết hợp trấn an tâm lý, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, nhờ vậy sức khỏe hai mẹ con tiến triển tích cực.

Bé Duy Anh đã ổn định sức khỏe sau 6 ngày cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Lam Sơn

Tối mùng 3 Tết, tức ngày 3/2, bà Trần Thị Chí 66 tuổi ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương cùng con gái Dương Thị Pha (40 tuổi) và bé trai Đặng Duy Anh (12 tuổi), Đặng Văn Tú (9 tuổi, cả hai đều là con chị Pha) dùng than sưởi ấm trong phòng ngủ rộng chừng 10 m2 đóng kín cửa.

Sáng hôm sau, người thân không thấy mẹ con bà Chí ra khỏi phòng, vào kiểm tra phát hiện người bà và bé Tú đã tử vong. Chị Pha và bé Duy Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân được chẩn đoán chết do ngạt khí CO2.

Lam Sơn