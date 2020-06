Hai mẹ con học ngành y cùng lúc

MỹCynthia Kudji (49 tuổi) và con gái Jasmine Kudji (26 tuổi) tốt nghiệp đại học y cùng lúc và được phân học nội trú tại cùng một bệnh viện.

Jasmine chia sẻ vui mừng khi cùng mẹ Cynthia mở email xem thông báo và thấy được cùng học nội trú tại Louisiana State University Health, trường y thuộc tiểu bang Louisiana. ''Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi'', Jasmine nói với NBC News hôm 10/6.

Bà Cynthia (trái) và con gái Jasmine chụp ảnh tại Louisiana State University Health. Ảnh: NBC News.

Là người gốc Ghana, bà Cynthia (49 tuổi) di cư sang Mỹ cùng gia đình khi cô mới 2 tuổi. Năm 17 tuổi, trong chuyến đi trở về thăm lại quê hương ở Ghana, Cynthia thấy tình trạng y tế đáng báo động như thế nào khi một phụ nữ lạ cầu xin cô điều trị cho đứa con của mình. Cynthia nghĩ mình có thể thay đổi điều đó, để lại những tác động tích cực và tạo ra sự khác biệt. Cô quyết tâm trở thành bác sĩ.

Thế nhưng, khi còn là sinh viên năm cuối ngành Sinh học tại Đại học Tulane, Cynthia phải gác lại ước mơ do mang bầu. Sau đó, cô theo học trường điều dưỡng của Đại học William Carey và lấy bằng thạc sĩ khoa học về điều dưỡng tại Đại học Loyola năm 2006. Cynthia làm y tá trong gần một thập kỷ trước khi quyết định sẽ trở thành bác sĩ.

Chứng kiến mẹ luôn hy sinh bản thân vì người khác, Jasmine, con gái Cynthia quyết đi theo bước chân của mẹ. "Trở thành bác sĩ sẽ có ích và tôi thực sự coi trọng điều đó. Tôi đã xác định ước mơ đó từ hồi nhỏ", Jasmine nói. Năm 2014, Jasmine tốt nghiệp Đại học tiểu bang Louisiana chuyên ngành tiếng Anh trong khi đang theo học các lớp tiền y khoa.

Lúc bà mẹ Cynthia đến University of Medicine and Health Sciences ở đảo St. Kitts học để hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ, con gái bà cũng theo học trường Y của Đại học tiểu bang Louisiana ở New Orleans nên. Họ gắn bó với nhau qua những đêm cùng nhau ôn bài qua Skype, gọi cho nhau để hỏi những câu liên quan đến chẩn đoán bệnh hay bật khóc vì áp lực từ chương trình học.

Hai mẹ con Cynthia và Jasmine đã được "đoàn tụ" trong chương trình bác sĩ nội trú tại Louisiana State University Health. Cynthia học về y học gia đình còn cô con gái Jasmine đi sâu vào ngoại khoa.

Covid-19 như lời nhắc nhở cho Cynthia và Jasmine về lý do họ muốn trở thành bác sĩ ngay từ đầu. ''Đây là thời gian các thầy thuốc có thể là nhà lãnh đạo, cho thấy chúng tôi đã đóng góp, đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Đây là nơi chúng tôi có cơ hội phục vụ'', bà Cynthia nói, bày tỏ vui mừng khi được làm những việc quan trọng cùng con gái.

Dương Tâm (theo NBC News)