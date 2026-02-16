Hai mẹ con dùng hàn the sản xuất hàng tấn giò chả, xúc xích

Hưng YênKiểm tra cơ sở sản xuất tại chợ đầu mối Đông Tảo, cảnh sát phát hiện hơn một tấn giò lợn, xúc xích, chả sụn... chuẩn bị bán Tết dương tính với hàn the.

Ngày 13/2, Nguyễn Văn Trường (31 tuổi) và mẹ là Đỗ Thị Huyền (56 tuổi, cùng trú xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sáng 30/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của bà Huyền tại chợ đầu mối Đông Tảo. Tại đây, nhà chức trách bắt quả tang bà Huyền cùng con trai và nhóm nhân viên đang xay thịt, đóng khuôn, hấp giò chả và xúc xích.

Kết quả test nhanh 12 mẫu sản phẩm tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định 6 mẫu dương tính với Natri tetraborat (hàn the) - chất cấm trong chế biến thực phẩm. Các mẫu vi phạm bao gồm: giò lợn, giò gà, giò bò, giò sống, chả sụn và xúc xích.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở của mẹ con bà Huyền. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật bị thu giữ gồm 750 chiếc giò lợn (loại một kg), 30 chiếc giò gà, 1.420 chiếc giò lá (giò bò) và 150 kg giò sống, 720 túi xúc xích, 130 túi chả sụn. Tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 180 triệu đồng.

Cảnh sát cũng tạm giữ lượng lớn chất hàn the, phụ gia, hương liệu không rõ nguồn gốc cùng hệ thống máy xay, tủ hấp và khuôn đúc.

Bà Huyền khai tự mua nguyên liệu và hàn the về pha trộn để sản xuất thực phẩm, sau đó đem bán tại Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu hay hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất.

Theo cơ quan công an, việc sử dụng hàn the trong thực phẩm gây nguy cơ ngộ độc, tổn thương gan, thận lâu dài cho người tiêu dùng. Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng khi các đối tượng cố tình đưa chất cấm vào thực phẩm với số lượng lớn nhằm trục lợi trong dịp cao điểm Tết.

Lê Tân