Hai mẹ con bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa

Băng qua con suối khi lũ ống bất ngờ ập về, chị Thào Thị Dua và con gái bị cuốn trôi, thi thể người mẹ đã được tìm thấy.

Khoảng 14h30 ngày 20/8, chị Thào Thị Dua, 51 tuổi, ở xã Trung Lý, cùng con gái Sùng Thị Sua, 11 tuổi, đi qua con suối ở bản Khằm 2 gần nhà. Khi hai mẹ con đang băng suối, một trận lũ ống từ sườn núi bất ngờ đổ về, cuốn cả hai đi.

Người thân cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, khoảng một giờ sau phát hiện thi thể chị Dua cách hiện trường khoảng 500 m về phía hạ lưu. Gia đình đã đưa nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương, còn cháu bé hiện chưa tìm thấy.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do trời tối, nước chảy xiết và mưa lớn.

Suối Chà Làm - nơi xảy ra vụ việc - có đoạn rộng hàng chục mét, độ dốc lớn, thường tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa mưa bão.