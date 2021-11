Hai mẫu xe mới của VinFast xuất hiện ở triển lãm Los Angeles

Một nhân viên đang chuẩn bị đưa chiếc xe điện ra khỏi thùng hàng.

Về an toàn, VF e35 và VF e36 được thiết kế hướng tới các tiêu chuẩn an toàn hàng đầu thế giới, được chứng nhận bởi các tổ chức đánh giá như: Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) và chương trình đánh giá xe mới EuroNCAP (European New Car Assessment Programme).