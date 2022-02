Hai mẫu Việt diễn ở Milan Fashion Week

Quỳnh Anh chụp ảnh cùng các người mẫu của show diễn ở hậu trường. Cô bất ngờ vì không dám tin Vitelli lại chọn người mẫu dưới 1,75 m (Quỳnh Anh cao 1,71 m) để trình diễn bộ sưu tập. Người mẫu nhận được lời mời thử trang phục sau một tuần casting qua hình thức "go and see" (chỉ đến cho nhà thiết kế xem mặt).

Cô tên đầy đủ Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1999 tại Hà Nội, được biết tới khi trở thành á quân The Face 2018. Cô được đánh giá cao nhờ gương mặt góc cạnh, biểu cảm trong các phần chụp hình và kỹ năng catwalk tốt. Năm 2021, cô tham gia SupermodelMe (Siêu mẫu châu Á), giành chiến thắng.