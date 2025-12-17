Hai mẫu màn hình BenQ dành cho Macbook

BenQ giới thiệu hai mẫu màn hình MA270U và MA320U, thiết kế dành riêng cho người dùng MacBook, hỗ trợ màu P3, sạc nhanh USB-C và công nghệ bảo vệ mắt nâng cao.

Hai sản phẩm hướng đến ưa chuộng phong cách làm việc tối giản và tinh tế. Cả hai được thiết kế để đồng bộ tối đa với macOS, mang lại trải nghiệm hiển thị và thao tác tương tự trên thiết bị gốc của Apple.

Bộ đôi này được trang bị phần mềm Display Pilot 2 - công cụ độc quyền giúp người dùng đồng bộ phím tắt giữa MacBook và màn hình ngoài mà không cần cài thêm ứng dụng thứ ba. Nhờ đó, việc điều chỉnh độ sáng, âm lượng hay quản lý nhiều màn hình có thể thực hiện chỉ với một thao tác, giúp quá trình làm việc liền mạch hơn.

Màn hình mới ra mắt của BenQ. Ảnh: BenQ

Về hiển thị, dòng MA của BenQ sở hữu độ bao phủ màu 95% DCI-P3, được hiệu chỉnh chuyên nghiệp để đảm bảo tái tạo màu chính xác - yếu tố quan trọng cho người làm thiết kế, chỉnh sửa ảnh hoặc dựng phim. Yếu tố giúp giảm thiểu hiện tượng sai lệch màu thường gặp khi kết nối MacBook với màn hình thông thường.

MA270U và MA320U còn đóng vai trò như trung tâm kết nối. Hai cổng USB-C công suất 90 W và 15 W hỗ trợ sạc nhanh cho MacBook, iPhone, iPad cùng lúc, mang lại sự gọn gàng và tiện lợi cho không gian làm việc.

Các cổng kết nối trên màn hình. Ảnh: BenQ

BenQ trang bị cho dòng MA công nghệ Brightness Intelligence Gen 2, có khả năng tự điều chỉnh độ sáng theo ánh sáng môi trường, giúp hạn chế mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận Low Blue Light từ tổ chức TUV Rheinland - một trong những đơn vị hàng đầu về kiểm định an toàn hình ảnh, giúp giảm tác động của ánh sáng xanh đến thị lực.

Bên cạnh khả năng điều chỉnh độ cao, nghiêng và xoay ngang, màn hình còn tương thích linh hoạt với cả macOS lẫn Windows, phục vụ nhu cầu làm việc đa nền tảng.

Màn hình có thể điều chỉnh độ cao, góc nghiêng, cùng nhiều cổng kết nối. Ảnh: BenQ

Theo BenQ, dòng MA hướng đến nhóm người dùng sáng tạo và chuyên nghiệp, những người cần sự cân bằng giữa thẩm mỹ, hiệu suất và độ trung thực màu sắc. Hãng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm trong năm tới, với tấm nền được tối ưu cho trải nghiệm hình ảnh sống động và chính xác hơn.

Hoài Phương