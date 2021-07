Hái mận máu dưới chân núi Lảo Thẩn

Mận máu hái tại vườn ở Phìn Hồ có giá 20.000 đồng/kg, do ảnh hưởng của Covid-19 nên giá mận này giảm so với trước và còn 25.000 - 40.000 đồng/kg tùy quả to nhỏ.

Năm nay người dân Phìn Hồ được mùa mận máu. Ngoài mận máu Phìn Hồ, khắp tỉnh Lào Cai trồng rất nhiều loại mận, cho thu hoạch tùy loại từ tháng 5 đến tháng 7, như mận Tam Hoa, mận Tả Van, mận Hoàng Thu Phố. Đặc biệt, mận máu chín khi ăn sẽ có vị như lên men nên rất được ưa chuộng để ngâm rượu.