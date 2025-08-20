Hai Long Glass cung cấp kính cho Trung tâm triển lãm quốc gia

Hai Long Glass là đơn vị sản xuất và cung cấp gần 10.000 m2 kính cường lực cho Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia nằm tại xã Đông Anh (Hà Nội), thuộc 250 công trình tiêu biểu khánh thành dịp đại lễ A80. Dự án lấy cảm hứng từ hình ảnh thần Kim Quy, xây dựng trên diện tích 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Công trình được định vị là một trong những tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 thế giới. Bên cạnh vai trò văn hóa - kinh tế, trung tâm còn góp phần thúc đẩy giao thương, hội nhập và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia. Ảnh: Hai Long Glass

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Long (Hai Long Glass) được chọn làm nhà cung cấp kính, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mỹ và tiến độ, đặc biệt với hạng mục kính mặt dựng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc trúng thầu và thi công hạng mục kính xây dựng tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển, là niềm tự hào khi góp phần tạo nên công trình mang tầm vóc quốc gia, gắn với đại lễ A80.

Nhân viên Hai Long Glass đang kiểm tra chất lượng kính. Ảnh: Hai Long Glass

Với hơn 24 năm kinh nghiệm, Hai Long Glass cung cấp đa dạng sản phẩm kính cường lực, kính dán, kính Low-E, kính hộp cách nhiệt, kính phản quang, kính uốn cong... Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ Đức, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Doanh nghiệp nhiều lần được vinh danh như Top 10 công ty uy tín ngành kính thủy tinh (Vieglass), Top 5 công ty kính xây dựng uy tín năm 2025 (Vietnam Report).

(Nguồn: Hai Long Glass)