Hai loài chuột cà kheo mới

Hai loài chuột Colomys sống bán thủy sinh mới được xác định ở châu Phi nằm trong nhóm động có vú hiếm nhất trên thế giới.

Chuột Colomys lumumbai lội suối săn mồi. Ảnh: Velizar Simeonovski.

Hơn 9 thập kỷ trước, một nhà sinh vật học đã bẫy được một con chuột kỳ lạ bên bờ suối ở Ethiopia. Trong tất cả các loài chuột nhắt, chuột cống và chuột nhảy ở châu Phi, nó là loài thích nghi cao nhất với đời sống thủy sinh với bộ lông chống nước, đôi chân dài và bàn chân rộng.

Mẫu vật đó - hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Field ở Chicago - cũng là đại diện duy nhất của chi Nilopegamys từng được thu thập cho tới nay. Do đó, nó có thể đã tuyệt chủng. Mặc dù vậy, trong một báo cáo mới trên Tạp chí Động vật học của Hiệp hội Linnean, các nhà nghiên cứu cho biết đã xác định được một chi chuột nước có quan hệ họ hàng rất gần với Nilopegamys, bao gồm cả hai loài chưa được mô tả.

Nhóm nghiên cứu đặt tên cho chi này là Colomys, có nghĩa là "chuột cà kheo". Giống như Nilopegamys, chúng cũng có bộ lông dày chống nước cùng với đôi chân dài và bàn chân rộng, cho phép bơi lội trong những con suối nông hoặc ở rìa sông để săn côn trùng sống dưới nước như ấu trùng bọ cánh lông.

"Colomys có chân dài gợi liên tưởng đến kangaroo. Chúng ngồi thẳng lưng với phần râu phía trên mặt nước để phát hiện các chuyển động của con mồi. Loài chuột này có bộ não lớn bất thường, giúp xử lý thông tin cảm giác từ râu", tác giả chính của nghiên cứu Kerbis Peterhans từ Bảo tàng Field mô tả. "Khi bắt được mẫu vật đầu tiên cách đây 30 năm, nó là con chuột châu Phi đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chuột cà kheo có bộ lông rất dày, ấm áp và mềm mại. Bụng của chúng có màu trắng sáng như tuyết".

Các nhân viên kiểm lâm băng qua một con sông để tìm chuột cà kheo. Ảnh: Terry Demos.

Các nhà khoa học đã mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để tìm kiếm và thu thập mẫu vật chuột cà kheo bởi chúng dành phần lớn thời gian ở dưới nước nên rất khó bắt. Một thành viên trong nhóm nghiên cứu Terry Demos chia sẻ họ đã phải lội qua những con sông nước ngập đến thắt lưng và đối mặt với những cơn mưa xối xả ở vùng nhiệt đới để tới địa điểm đặt bẫy.

Sau khi thu thập đủ mẫu vật, các nhà khoa học đã tiến hành so sánh đặc điểm thể chất và phân tích ADN của chúng. Kết quả cho thấy trong chi Colomys có hai loài chưa được mô tả. Chúng lần lượt được đặt tên là C. lumumbai và C. wologizi theo tên nhà lãnh đạo Patrice Lumumba của Congo và dãy núi Wologizi ở Liberia.

Phân tích ADN cũng xác nhận Colomys là họ hàng gần nhất của Nilopegamys. Trong khi Nilopegamys được cho là đã tuyệt chủng, Colomys cũng nằm trong nhóm động vật có vú hiếm hiện nay. Chúng được tìm thấy chủ yếu tại lưu vực sông Congo và phần phía tây của lục địa châu Phi.

"Khám phá mới là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm tìm hiểu tính đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới châu Phi và làm nổi bật những khu vực cần được bảo tồn. Có những vùng rộng lớn thuộc lưu vực sông Congo hầu như chưa được khám phá trong 70 năm qua vì lý do chính trị. Chúng tôi thậm chí không hoàn toàn chắc chắn về phạm vi phân bố của những loài động vật ở đây", Demos cho biết thêm.

Đoàn Dương (Theo Phys)