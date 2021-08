Hai lãnh đạo phường bị đình chỉ công tác

Nghệ AnBí thư và Chủ tịch phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) bị đình chỉ công tác để xem xét trách nhiệm trong phòng, chống Covid-19.

Sáng 12/8, UBND thị xã Hoàng Mai cho biết hai ông này bị đình chỉ công tác 14 ngày, để xem xét trách nhiệm khi địa bàn ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, tiếp xúc nhiều người. Trong thời gian hai lãnh đạo phường bị đình chỉ, một cán bộ trong Ban thường vụ Thị ủy trực tiếp điều hành công việc tại phường.

Một ngày trước, Nghệ An ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng là người đàn ông 44 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện. Ngày 4/8, ông này lái xe riêng từ Nghệ An vào Đồng Nai đón 3 người trú ở Nghệ An về quê.

Ngày 9/8, về tới thị xã Hoàng Mai, song ông không khai báo y tế, tiếp xúc với người thân; đến bệnh viện đa khoa Quang Khởi đóng ở địa bàn để test nhanh cho kết quả dương tính, khi làm xét nghiệm lại kết quả âm tính nên được về nhà.

Ngày 10/8, ông tiếp tục lái xe chở khách từ thị xã Hoàng Mai vào TP Vinh. Cùng ngày, biết tin một khách trở về từ Đồng Nai dương tính nCoV nên ông đi khai báo y tế, hôm qua (11/8) có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. Tới sáng nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã xác định được 29 F1 của ca bệnh, gần 195 F2.

Tại cuộc họp với chính quyền thị xã Hoàng Mai đêm 11/8, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, ca bệnh đã vi phạm các quy định phòng chống dịch khiến nguy cơ lây lan tại thị xã "rất lớn". Ông Long yêu cầu thị xã phải truy vết, cách ly các trường hợp liên quan, xét nghiệm diện rộng để tách F0 (nếu có) ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế đình chỉ hoạt động đối với bệnh viện đa khoa Quang Khởi; Công an thị xã Hoàng Mai được yêu cầu điều tra hành vi làm lây lan dịch đối với ca bệnh nêu trên; xem xét đình chỉ công tác trưởng Công an phường Quỳnh Thiện để làm rõ trách nhiệm.

Từ 13/6 đến nay, Nghệ An có 443 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Dịch lây lan 19 huyện, thành, thị. Tỉnh đã lên kịch bản đủ năng lực điều trị khoảng 5.000 F0, xét nghiệm được 10.000 mẫu/ngày.

Nguyễn Hải