Hai làng hoa lớn nhất miền Tây tất bật vào vụ Tết

Nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) và Chợ Lách (Vĩnh Long) đang ngày đêm chăm sóc hàng triệu chậu hoa, kiểng để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

Tại Sa Đéc, không khí sản xuất rộn ràng từ đầu tháng 9 âm lịch. Nông dân xuống giống hoa ngắn ngày như vạn thọ, cúc pico, hoa đồng tiền, còn cúc mâm xôi truyền thống đã gieo từ ba tháng trước. Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, kiểng khóm Tân An, cho biết 11 thành viên trong tổ trồng 300.000 giỏ, trong đó hai phần ba phục vụ Festival hoa Sa Đéc dịp Tết Dương lịch, còn lại cho Tết Nguyên đán.

Cúc mâm xôi nhiều màu tiếp tục là sản phẩm chủ lực, chiếm 50% sản lượng. Ông Giàu cho biết năm nay hai kỳ Tết cách xa nhau nên người trồng phải tính toán thời gian xử lý ra hoa chính xác để kịp bán. Sa Đéc năm nay có khoảng 55 ha trồng hoa Tết với 800.000 giỏ, giảm 15% so với năm ngoái do thời tiết mưa nhiều và triều cường ngập.

Theo ông Huỳnh Anh Điền, Phó chủ tịch phường Sa Đéc, địa phương khuyến khích nông dân nâng cao chất lượng, sử dụng phân bón hợp lý để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh. Festival Hoa Sa Đéc 2026 sẽ diễn ra từ 27/12 đến 4/1 nhằm kích cầu du lịch và tiêu thụ hoa trước Tết Nguyên đán.

Tại "vương quốc hoa kiểng" Chợ Lách, nông dân ở các xã Phú Phụng, Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành đang chăm sóc hơn 12 triệu sản phẩm hoa và kiểng. Ông Lê Văn Bé, ở xã Vĩnh Thành, trồng 5.000 chậu cúc mâm xôi, cúc Đài Loan và cúc Thái, cho biết người trồng phải cắt đọt 5 lần để cây bung tán đều, bông đẹp, nhiều khi phải thắp đèn làm đêm. Nếu thời tiết thuận, mỗi chậu cúc có thể bán 80.000–90.000 đồng, lợi nhuận 40–50%.

Tại xã Chợ Lách, ông Nguyễn Văn Phúc chuẩn bị khoảng 500 gốc mai vàng cho Tết, giá bán 1,5–2 triệu đồng mỗi cây, đã có thương lái đặt cọc 30%. Ông Phúc cho biết chỉ cần thời tiết lạnh đột ngột hay mưa muộn, cây ra hoa sớm là coi như mất mùa.

Làng hoa kiểng chợ lách cung ứng ra thị trường 12-15 triệu sản phẩm vào dịp Tết mỗi năm.

Theo ông Trần Hữu Nghị, Phó chủ tịch UBND xã Chợ Lách, toàn xã có 3.500 ha đất nông nghiệp, chuyên trồng cây giống và hoa kiểng. Năm nay, nông dân chuẩn bị khoảng 2,5 triệu sản phẩm hoa, kiểng – tăng 10% so với năm trước. Trong đó, cúc mâm xôi đạt chuẩn OCOP 3 sao chiếm 1,2 triệu sản phẩm, còn lại là vạn thọ, mai vàng và nhiều loại hoa khác. Khoảng 70% sản lượng đã được thương lái bao tiêu, phần còn lại người dân mang ra các chợ hoa Tết để bán lẻ.

