Hai lần trộm trang sức của mẹ bạn thân

Cần ThơTrần Hoàng Phát, 18 tuổi, thừa nhận hai lần lén vào phòng ngủ của mẹ bạn thân, trộm nhiều trang sức trị giá hơn 200 triệu đồng bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 12/10, Công an phường Cái Răng cho biết Phát bị điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trần Hồng Phát tại nơi bán trang sức lấy trộm. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, Phát là bạn thân của con gái người phụ nữ 44 tuổi ở phường Cái Răng. Hôm 26/9, anh ta đến nhà chơi, lẻn vào phòng ngủ của bà này trộm một chiếc lắc, đôi bông tai, vòng vàng.

Phát sau đó đem chiếc lắc bán cho tiệm vàng ở quốc lộ 61C (phường Vị Thanh) được 64 triệu đồng; bán đôi bông tai, chiếc vòng cho tiệm vàng trên đường 30/4, phường Ninh Kiều, được 21 triệu đồng.

Ngày 9/10, Phát tiếp tục đến nhà cô bạn thân chơi. Thừa lúc không ai để ý, nam thanh niên lên lầu vào phòng ngủ của mẹ bạn lấy trộm đôi bông tai, chiếc vòng và 2 triệu đồng rồi ra về. Phát đem số nữ trang bán cho tiệm vàng ở phường Ninh Kiều được 36 triệu đồng.

Hôm sau, mẹ của cô gái phát hiện tài sản bị mất (tổng trị giá hơn 200 triệu đồng) nên trình báo công an.

Cơ quan điều tra xác định Phát là nghi can, triệu tập làm việc. Nam thanh niên đã thừa nhận hành vi, khai nơi bán vàng.

