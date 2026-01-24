Hai lần trả lại 5,2 tỷ đồng người khác chuyển nhầm

Cần ThơTrong vòng một tuần, anh Dương Minh Trung ở xã Tài Văn, đã hai lần trả lại 5,2 tỷ đồng do hai người khác chuyển nhầm.

Ngày 24/1, Công an xã Tài Văn, TP Cần Thơ cho biết đã cùng anh Trung trao trả lại số tiền 4,9 tỷ đồng chuyển nhầm cho chủ sở hữu.

Anh Dương Minh Trung cùng cơ quan chức năng trả lại số tiền chuyển nhầm cho chủ sở hữu. Ảnh: Huy Phong

Hồi đầu năm, ông Phạm Cát Lâm, thường trú tại TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) sử dụng app ngân hàng trên điện thoại để giao dịch chuyển tiền. Nhưng trong quá trình thực hiện, ông đã chuyển nhầm vào tài khoản của anh Trung ngụ xã Tài Văn.

Ngay sau khi nhận số tiền chuyển nhầm trên, anh Trung đã liên hệ tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã Tài Văn để nhờ tìm chủ sở hữu trao trả lại.

Trước đó, hôm 22/12/2025, tài khoản của anh Trung cũng từng nhận được số tiền 300 triệu đồng do bà Lê Thị Bích Ngọc ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, chuyển nhầm. Số tiền này cũng được anh phối hợp với cảnh sát trao trả lại cho bà Ngọc.

Huy Phong