Hai lần mưu tính đổ tội của người đàn bà tham lam

MỹĐóng vai tri kỷ, Pam Hupp lên kế hoạch sát hại đồng nghiệp bị bệnh hiểm nghèo và liên tục gài bẫy chồng bạn để chiếm đoạt 150.000 USD.

Pam Hupp, sinh năm 1958, từng là đồng nghiệp với Betsy Faria khi làm văn thư tại công ty bảo hiểm State Farm năm 2001. Sau thời gian dài mất liên lạc, khi Betsy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2010, Pam kết nối lại với đồng nghiệp cũ kém 11 tuổi, xông xáo giúp đỡ và thường xuyên chở Betsy đi điều trị bằng hóa chất.

Pam nhanh chóng trở thành bạn tâm giao và cố vấn đáng tin cậy của Betsy, nghe cô tâm sự về nỗi lo chồng và hai con gái tuổi teen sẽ lãng phí tiền bạc sau khi mình qua đời.

Ngày 22/12/2011, trong khi gia đình không hề hay biết, Betsy thay đổi người thụ hưởng duy nhất trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 150.000 USD của cô từ chồng sang Pam. Năm ngày sau, Betsy qua đời.

Chuyện gì xảy ra với Betsy?

Tối 27/12/2011, hai ngày sau lễ Giáng sinh, Betsy bị đâm chết tại nhà ở Troy, Missouri. Khi chồng cô, Russell "Russ" Faria, tìm thấy cô trên sàn nhà, anh ta tin rằng người vợ bị ung thư vú di căn đến gan đã tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Betsy bị đâm 55 nhát và vết thương không phải do cô tự gây ra.

Tối đó, Russ vốn dự định sau khi đi chơi với nhóm bạn sẽ đến đón vợ ở nhà mẹ cô. Tuy nhiên, Betsy nhắn tin cho chồng nói Pam sẽ đưa cô về. Khi Pam thả Betsy trước cửa vào khoảng 19h, cả hai gọi điện cho chồng Pam để báo an toàn. "Chúc Giáng sinh và năm mới vui vẻ!", Betsy hào hứng nói trong tin nhắn thoại. Pam là người cuối cùng nhìn thấy cô còn sống. Đến khoảng 19h21, con gái gọi cho Betsy nhưng không được trả lời.

Vợ chồng Russ và Betsy Faria. Ảnh: People

Tại sao Russ bị kết tội giết vợ?

Russ bị bắt một ngày sau cái chết của vợ. Cảnh sát tin rằng vụ giết Betsy là một trường hợp rõ rành rành người chồng là thủ phạm. Cảnh sát chỉ ra cuộc gọi 911 lúc 21h40 của Russ nói vợ tự sát có vẻ quẫn trí nhưng đậm chất "biểu diễn". Trạng thái cảm xúc và hành vi của anh ta vài giờ sau đó cũng bị cơ quan chức năng cho là "đáng ngờ". Cảnh sát đầu tiên có mặt ở hiện trường vụ án cho biết Russ trông rất đau buồn nhưng "rất ít nước mắt chảy ra". Ngoài ra, nhà chức trách còn tìm thấy một chiếc dép dính máu thuộc về Russ tại hiện trường.

Khi cảnh sát thẩm vấn, Pam khai rằng Russ là người chồng nghiện rượu, bạo hành, muốn lấy tiền bảo hiểm nhân thọ của Betsy khi cô qua đời. Theo chỉ dẫn của Pam, cảnh sát lục soát máy tính xách tay của Betsy và tìm thấy một ghi chú bày tỏ lo ngại rằng chồng sẽ giết cô.

Hình tượng gã chồng bạo lực của Russ đã giúp các công tố viên xây dựng hồ sơ chống lại anh ta. Ngày 4/1/2012, một ngày sau đám tang của Betsy, Russ bị buộc tội giết người cấp độ một. Pam trở thành nhân chứng chính của bên công tố trong phiên tòa xét xử vụ giết người năm 2013, dẫu luật sư Joel Schwartz của Russ liên tục yêu cầu cảnh sát xem xét kỹ hơn Pam như một nghi phạm tiềm năng.

Luật sư Schwartz lập luận rằng có bốn người có thể làm chứng về nơi ở của Russ vào tối xảy ra án mạng, hóa đơn mua hàng và dữ liệu camera giám sát, hồ sơ điện thoại di động cũng giúp xác nhận vị trí của anh ta vào khoảng thời gian Betsy bị giết. Không có bằng chứng nào về máu của Betsy dính trên cơ thể, dưới móng tay hay quần áo của Russ. Luật sư cho rằng đôi dép lê được đặt ở phía sau tủ quần áo để mưu hại Russ, ghi chú trong máy tính không rõ do ai viết.

Mặt khác, Pam không có bằng chứng ngoại phạm, không làm bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối và liên tục thay đổi các chi tiết chính trong câu chuyện của mình. Ví dụ, cô ta nói nhìn thấy ôtô của Russ đậu trên đường lái xe vào nhà trong tối Betsy bị hại, nhưng không thể miêu tả chính xác chiếc xe đó.

Là người thụ hưởng bảo hiểm của Betsy, Pam ban đầu nói với cảnh sát rằng Betsy yêu cầu cô ta giữ tiền để đưa cho các con gái khi chúng trưởng thành, nhưng sau đó lại nói Betsy muốn cô ta giữ số tiền này cho riêng mình.

Khi bị luật sư Schwartz chất vấn trước tòa vào tháng 3/2013, Pam nói đùa rằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chồng mình lớn hơn nhiều so với Betsy. "Ý tôi là, tôi nghĩ rằng nếu muốn có nhiều tiền, tôi có thể giết chồng thay vì cô ấy", Pam nói, khiến luật sư cảm thấy kỳ quặc vì chưa ai buộc tội cô ta giết bạn.

Trong phiên tòa, luật sư không được phép suy đoán động cơ của Pam trong vụ giết Betsy vì bên công tố đã lập luận thành công rằng cô ta "không có mối liên hệ trực tiếp" với vụ án.

Tháng 11/2013, Russ bị kết tội giết người cấp độ một và bị kết án tù chung thân. Anh ta kháng cáo và được xét xử lại vào hai năm sau.

Trên phiên tòa tái thẩm, luật sư bào chữa được phép đưa ra thông tin và bằng chứng từng không được phép trong phiên tòa đầu tiên liên quan đến việc Pam có thể là nghi phạm. Tuy nhiên, không bên nào gọi Pam ra làm chứng.

Hồ sơ cho thấy Pam mới khai với thám tử rằng cô và Betsy là người yêu, cáo buộc Russ phát hiện chuyện họ ngoại tình nên giết vợ.

Bất chấp những tuyên bố mới của Pam, Russ được trắng án vào tháng 11/2015. Sau đó anh ta đệ đơn kiện dân sự đòi bồi thường vì bị kết án oan với chính quyền hạt Lincoln. Năm 2020, hạt Lincoln dàn xếp vụ kiện với số tiền hơn 2 triệu USD. Ủy viên công tố của hạt Lincoln tuyên bố sẽ điều tra hành vi sai trái nếu có của cảnh sát và công tố viên trong cuộc điều tra ban đầu.

Tội ác bị vạch trần thế nào?

Năm 2014, các con gái của Betsy khởi kiện dân sự, cáo buộc Pam trộm khoản tiền bảo hiểm nhân thọ 150.000 USD, dù đã nói với cảnh sát rằng sẽ đưa tiền cho con gái Betsy. Tuy nhiên năm 2016, bồi thẩm đoàn ra phán quyết ủng hộ Pam giữ số tiền. Vụ kiện khiến Pam thu hút sự chú ý vì nghi vấn có liên quan đến vụ giết Betsy.

Tháng 8/2016, Pam bắn chết Louis Gumpenberger, người đàn ông khuyết tật 33 tuổi, tại nhà cô ta. Pam khai với cảnh sát rằng Louis cố bắt cóc mình bằng dao để đến ngân hàng lấy "tiền của Russ". Việc ám chỉ chồng Betsy được cho là nỗ lực nhằm hãm hại Russ và di dời sự chú ý của cơ quan điều tra.

Pam khai rằng giết Louis để tự vệ, nhưng cảnh sát tin rằng đó là một âm mưu giết người được dàn dựng nhằm một lần nữa kéo Russ vào vụ sát hại người vợ quá cố.

Trước nhiều bằng chứng dữ liệu camera giám sát, hồ sơ điện thoại di động và lời khai của các nhân chứng, công tố viên chỉ ra Pam đóng giả phóng viên, tiếp cận Louis một cách ngẫu nhiên, đề nghị cho 1.000 USD để diễn lại một cuộc gọi 911. Sau khi bắn chết nạn nhân, cô ta sắp đặt con dao, nhét giấy đổ tội cho Russ thuê người giết mình với giá 10.000 USD vào túi áo Louis.

Tháng 6/2019, Pam nhận tội sát hại Louis và bị kết án tù chung thân không có cơ hội ân xá.

Pam Hupp trên tòa. Ảnh: NBC

Vụ án khiến cảnh sát phải xem xét lại cái chết năm 2013 của mẹ Pam, Shirley Neumann. Bà Shirley rơi từ ban công căn hộ tầng ba và khi đó được cho là một vụ tai nạn.

Năm 2017, Văn phòng Giám định Y tế hạt St. Louis chính thức thay đổi cách tử vong của bà Shirley thành "không xác định". Bà Shirley có liều lượng thuốc an thần trong cơ thể cao gấp 8 lần thông thường vào thời điểm qua đời. Pam là người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ của mẹ. Tuy nhiên, cuộc điều tra về cái chết của bà Shirley do Sở cảnh sát hạt St. Louis thực hiện không có kết quả.

Tháng 7/2021, Pam bị buộc tội giết Betsy. Các công tố viên hạt Lincoln quyết định xem xét lại vụ án của Betsy sau khi Pam bị kết án trong vụ giết Louis. Ủy viên công tố quận cho biết "tính chất tàn ác và suy đồi của vụ án này gây rúng động lương tâm" và tuyên bố theo đuổi án tử hình.

Bên công tố cáo buộc Pam liên tục đâm Betsy khi cô đang ngủ trên ghế sofa và suy yếu do hóa trị, sau đó cởi tất của nạn nhân để vấy máu khắp nhà nhằm cố gắng tạo ấn tượng về bạo lực gia đình trước khi đi tất lại vào chân Betsy. Pam nhắn tin báo đã "về nhà" vào điện thoại của Betsy lúc 19h20 tối đó nhưng hồ sơ cho thấy điện thoại di động của cô ta vẫn ở gần nhà Betsy vào thời điểm đó.

Pam luôn phủ nhận mọi liên quan đến vụ sát hại bạn, hiện vẫn ở trong tù chờ ngày xét xử dự kiến vào hè 2025.

Vụ án được tái hiện qua bộ phim truyền hình The Thing About Pam phát sóng năm 2022, do Renée Zellweger thủ vai Pam Hupp.

Tuệ Anh (Theo Time, Fox)