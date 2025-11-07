Hai lần hại chết người vì những mũi tiêm silicon nâng mông

MỹBa tháng sau khi ra tù vì ca tiêm silicon độ mông khiến cô gái 26 tuổi tử vong, chuyên gia thẩm mỹ dỏm Libby tiếp tục gây ra cái chết thứ hai cho một nữ diễn viên.

Hôm 5/11, Libby Adame, 55 tuổi bị Tòa án cấp cao California tại quận Los Angeles tuyên án chung thân, xét ân xá sau 15 năm, về tội Giết người cấp độ hai.

Nạn nhân lần này là Cindyana Santangelo, 59 tuổi, một nữ diễn viên gốc Mỹ latin.

Theo lời khai, Libby Adame đã đến nhà riêng của nữ diễn viên ở Malibu vào ngày 24/3 và liên tiếp tiêm nhiều mũi dầu silicon như một phần của quy trình phẫu thuật nâng mông. Nhưng ngay sau đó, bà Cindyana bắt đầu gặp khó khăn khi thở và bị chảy máu ở vị trí tiêm.

Libby Adame tại tòa hôm 5/11. Ảnh: NYPost

Theo hồ sơ, dầu silicon đã di chuyển từ vị trí tiêm vào mạch máu của nạn nhân, gây ra thuyên tắc phổi, cục máu đông ngăn cản dòng máu chảy đến động mạch ở phổi.

Libby, còn được các cư dân bang này gọi là "quý bà độ mông", cũng bị kết tội hành nghề y không có chứng chỉ hành nghề.

Luật sư của bị cáo khẳng định thân chủ không trực tiếp thực hiện thủ thuật mà chỉ tư vấn cho nạn nhân. Tuy nhiên, các công tố viên chỉ ra những tin nhắn được trao đổi giữa hai người phụ nữ là bằng chứng cho thấy chính bị cáo đã thực hiện thủ thuật tiêm silicon quá liều.

Đây không phải nạn nhân đầu tiên của bà ta. Năm 2024, bà Libby đã bị tuyên án 4 năm 4 tháng tù vì tội ngộ sát, liên quan một vụ tiêm mông hỏng khác vào năm 2019. Nạn nhân của vụ án đó chỉ 26 tuổi.

Do được tính vào thời gian tạm giam và giám sát điện tử, Libby chỉ phải ngồi tù một năm. Ba tháng sau, bà ta gây ra cái chết thứ hai, với cùng thủ thuật thẩm mỹ này.

Ở California, tội Giết người cấp độ hai có thể bị phạt từ 15 năm tù đến chung thân. Thẩm phán cho hay Libby phải chấp hành đủ 15 năm, mới có quyền làm đơn xin giảm án.

Năm 2017, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã ban hành cảnh báo về việc sử dụng silicone tiêm, khi này đang quảng cáo đã được các cơ quan quản lý liên bang cấp phép. Song thực tế không phải vậy.

FDA cho biết silicone tiêm khác với silicone được sử dụng trong túi độn ngực được liên bang phê duyệt, vốn được bao bọc trong một lớp vỏ. "Nếu silicone di chuyển ra ngoài vị trí tiêm, nó có thể gây ra tắc mạch (tắc nghẽn mạch máu), đột quỵ, nhiễm trùng và tử vong", điển hình là hai vụ việc qua tay các chuyên gia thẩm mỹ không được cấp phép.

Hải Thư (theo Independent, New York Times)