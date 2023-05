Hai lần đổi chỗ phi tang thi thể

Đà NẵngNguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Văn Hiệp cùng bị phạt tù chung thân do đánh chết ông Nguyễn Văn Hùng, liên tục đổi chỗ phi tang thi thể trong bốn ngày.

Ngày 11/5, Nguyễn Bá Tuấn (55 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (47 tuổi, trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) cùng bị TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạm tội Giết người.

Hai bị cáo tại toà. Ảnh: Trạng Chi

Theo cáo trạng, tối 8/5/2018, Tuấn ngồi uống rượu với ông Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi) tại quả đồi sau nhà Hiệp ở xã Hòa Ninh. Do bị ông Hùng đánh, Hiệp ghé tai nhờ Tuấn đánh ông này, kèm lời hứa "cho tiền".

Tuấn đồng ý nhưng vẫn ngồi uống rượu. Lát sau, Hiệp vào nhà nấu cơm thì Tuấn đi theo, hỏi chỗ cất búa đóng đinh. Có hung khí, Tuấn ra đồi, cầm búa đánh vào đầu ông Hùng. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Tuấn vào nhà báo cho Hiệp.

Cả hai mang chôn búa ở cánh đồng trước nhà. Hiệp đưa Tuấn 1,5 triệu đồng. Đến khoảng 19h30 ngày 9/5, Tuấn quay lại nhà Hiệp. Cả hai ra hiện trường, đem thi thể bỏ xuống hố có sẵn gần đó, lấp đất lại.

Hai ngày sau, sợ bị phát hiện, Tuấn và Hiệp đào thi thể lên, mang ra cánh đồng lúa đã thu hoạch, cách nơi gây án khoảng 500m rồi đẩy xuống mương, dùng rơm đậy lên.

Người dân phát hiện thi thể đã trình báo công an. Trong thời gian công an khám nghiệm hiện trường, Tuấn và Hiệp có biểu hiện lo lắng, thường xuyên dò hỏi về kết quả điều tra nên bị tình nghi. Tối 11/5, hai người đến công an đầu thú.

Tuấn và Hiệp được cơ quan pháp y giám định tình trạng tâm thần và kết luận trước, trong và sau khi gây án bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ; mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hai người đi chữa bệnh gần 4 năm trước khi vụ án được xét xử.

