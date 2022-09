Hai kiếm thủ Việt Nam đối diện án phạt nặng

Hà NộiTrưởng bộ môn đấu kiếm Phùng Lê Quang sẽ xử lý nghiêm khắc việc hai tuyển thủ quốc gia Vũ Thành An hay Nguyễn Văn Quyết đánh nhau trong buổi tập.

Vũ Thành An (phải) cùng các đồng đội, trong đó có Nguyễn Văn Quyết, ăn mừng HC vàng nội dung kiếm chém đồng đội nam tại SEA Games 31 hồi tháng 5. Ảnh: Hiếu Lương

"Là các tuyển thủ mà để xảy ra xô xát như vậy là thiếu chuẩn mực. Hiện, chúng tôi chưa đưa ra hình thức xử lý, bởi cần thời gian làm rõ ngọn ngành sự việc. Những gì xảy ra là bề nổi, còn phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao", ông Phùng Lê Quang nói với VnExpress sáng 27/9. "Chúng tôi đã yêu cầu hai VĐV làm tường trình. Chúng tôi sẽ điều tra, làm rõ, báo cáo vụ việc lên lãnh đạo. Nếu sai, sẽ có án phạt nghiêm khắc, kể cả là ngôi sao hay không".

Xung đột xảy ra trong buổi tập của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội ngày 23/9. Văn Quyết đã làm đơn gửi lên công an quận Nam Từ Liêm, tố cáo đàn anh đấm rồi dùng kiếm đánh vào lưng và đầu, khiến anh chảy máu, choáng và phải nhập viện. Văn Quyết vẫn nằm viện, chờ giám định thương tật và không có ý định rút đơn kiện.

Trái lại, Vũ Thành An cho rằng bức xúc với thái độ luyện tập thiếu nghiêm túc của Văn Quyết nên đã vụt mạnh vào tay. Anh sau đó nổi nóng vì đàn em bỏ ngang buổi tập và buông lời miệt thị. Thành Anh thừa nhận dùng kiếm tấn công nhưng lúc đó cả hai còn mang bảo hộ.

Thành An là ngôi sao của đấu kiếm Việt Nam, từng giành bảy HC vàng tại bốn kỳ SEA Games liên tiếp, tham dự Olympic 2016. Anh cũng được chọn cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016 và SEA Games 31. Ở đại hội hồi tháng 5, Thành An và Văn Quyết cùng các đồng đội giành HC vàng nội dung kiếm chém đồng đội nam cho Việt Nam. Riêng Thành An bảo vệ thành công HC vàng cá nhân nội dung kiếm chém.

Sáng nay, Tổng cục Thể dục thể thao cũng đã chỉ đạo ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, bộ môn đấu kiếm Hà Nội yêu cầu các VĐV tường trình để tìm hiểu nguyên nhân sự việc và hướng xử lý. Thành An và Văn Quyết vốn có cùng đơn vị chủ quản là ngành thể thao Hà Nội.

Lâm Thỏa