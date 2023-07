Hai kiểm lâm bị khống chế, đánh đập

Đồng NaiKhi thu giữ các ngư cụ đánh bắt thủy sản trái phép trên hồ Trị An, hai kiểm lâm viên bị 11 người khống chế, đánh đập.

Ngày 4/7, Công an huyện Định Quán xác định nhóm người đánh bắt thủy sản trên hồ Trị An (xã Thanh Sơn) có dấu hiệu Chống người thi hành công vụ khi khống chế, đánh đập hai kiểm lâm.

Hai ghe của nhóm người khống chế, đánh hai kiểm lâm viên. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, sáng 29/6, kiểm lâm viên Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn Thanh Lương (Trạm kiểm lâm số 1 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) tuần tra trên hồ Trị An bằng canô. Đến khu vực Sa Mách, xã Thanh Sơn, họ phát hiện ngư cụ lợp xếp (trong danh mục bị cấm đánh bắt) đang thả dưới lòng hồ Trị An trái phép. Do không thấy người thả ngư cụ nên hai kiểm lâm đã thu gom, đo đếm, xác minh người vi phạm.

Khi họ kéo được khoảng 30 lợp xếp lên canô thì bất ngờ có hai ghe chở 11 người ập đến, đâm thẳng ca nô. Nhóm này được cho là chửi bới xúc phạm và dùng mái chèo đánh hai kiểm lâm. Tiếp đó, họ lấy dây trói, siết cổ anh Lưu, ép hai kiểm lâm bước sang ghe rồi chở về khu vực Đồi Cá, xã La Ngà, huyện Định Quán. Tại đây, một số người vẫn đánh và không cho hai kiểm lâm dùng điện thoại. Nhận tin báo, công an đến xử lý, giải thoát cho hai kiểm lâm.

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, cho biết đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng ngư cụ bị cấm khai thác thủy sản; yêu cầu công an xử lý nghiêm hành vi Chống người thi hành công vụ của nhóm người trên.

"Hiện sức khỏe hai kiểm lâm viên đã ổn, song họ vẫn còn hoảng loạn", ông Hảo nói.

Phước Tuấn