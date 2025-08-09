Hai khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp

Giới chức Hy Lạp cho biết hai du khách Việt Nam tử vong ở biển Sarakiniko hôm 8/8 trong bối cảnh gió mạnh, làm nhiều tàu chở khách du lịch phải dừng hoạt động.

Hôm 8/8, phát ngôn viên của cảnh sát biển Hy Lạp cho biết một người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng tại bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos thuộc quần đảo Cyclades, nam biển Aegea. Cả hai được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên biển và được xác định là người Việt Nam. Họ được đưa đến trung tâm y tế địa phương nhưng không qua khỏi.

Theo đại diện cảnh sát biển, cả hai là du khách trên một tàu du lịch. Người phụ nữ rơi xuống nước và có vẻ người đàn ông đã cố gắng cứu người phụ nữ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gió giật mạnh gây cháy rừng và làm gián đoạn dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp, ảnh hưởng hàng nghìn du khách.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos. Ảnh: Greeka

Cảnh sát biển cho biết hầu hết các phà không thể khởi hành đúng lịch trình từ Piraeus và các cảng khác ở Athens - đặc biệt các tuyến đến đảo Cyclades hoặc Dodecanese. Một số chuyến phà đã bị hủy trong khi những chuyến khác bị hoãn. Bộ bảo vệ dân sự cho biết gió giật có thể đạt tốc độ 88 km/h, đặc biệt ở khu vực nam Aegea và biển Crete.

Cùng ngày, hơn 200 lính cứu hỏa - được hỗ trợ bởi ba máy bay và 5 trực thăng - đã tham gia chữa cháy ở Keratea, phía đông Athens. Ông Costas Tsigkas, lãnh đạo hiệp hội sĩ quan cứu hỏa Hy Lạp, nói đám cháy khó dập do gió giật mạnh, hiện tượng thường thấy ở Hy Lạp vào tháng 8.

Hoài Anh (Theo France24)