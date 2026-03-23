Hai khách Nhật nguy kịch trên du thuyền được đưa vào TP HCM cấp cứu

Hai hành khách Nhật Bản bị suy hô hấp nặng khi đi trên du thuyền Pacific World đã được lực lượng cứu nạn Việt Nam tiếp cận, đưa vào bờ điều trị, chiều 23/3.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III (TP HCM) cho biết tàu Pacific World phát tín hiệu khẩn cấp về một cụ ông 84 tuổi suy hô hấp nghiêm trọng do viêm phổi, phải đặt nội khí quản và thở máy khi đang trên hành trình từ Singapore đến Đài Loan.

Khi tàu SAR 272 cùng êkíp bác sĩ rời bờ tiếp cận, thuyền trưởng tiếp tục thông báo thêm một nữ hành khách 79 tuổi cũng khó thở, đề nghị hỗ trợ đưa vào đất liền.

Nam du khách được chuyển từ du thuyền sang tàu cứu nạn. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III

Trưa nay, lực lượng cứu nạn tiếp cận du thuyền, tiến hành sơ cứu và chuyển cả hai bệnh nhân sang tàu chuyên dụng. Trong quá trình di chuyển, các bác sĩ duy trì hồi sức tích cực, theo dõi sát tình trạng.

Khoảng 15h20, hai du khách được bàn giao cho cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu để chuyển đến cơ sở y tế điều trị chuyên sâu.

Tàu SAR 272 khi tiếp cận du thuyền ngoài khơi TP HCM. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III

Pacific World treo cờ Panama, do công ty Nhật Bản sở hữu, dài 261 m, rộng 32 m, đóng năm 1995. Năm ngoái, tàu từng đưa khoảng 1.700 khách Nhật tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Trường Hà