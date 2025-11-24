Hai kẻ phối hợp trộm túi xách trước mặt nạn nhân

AnhHai tên trộm đã bị phạt tù sau khi camera giám sát ghi lại cảnh trộm túi xách chỉ trong vài giây tại một quán rượu ở London.

Ngày 11/11, bộ đôi này bị camera giám sát tại một quán rượu trên phố New ghi lại cảnh phối hợp ăn trộm túi xách chỉ trong vài giây. Sau khi nhắm mục tiêu là vị khách để túi dưới chân, cả hai lại gần, vờ trò chuyện và xem điện thoại.

Thấy khách mải ăn uống không chú ý, Mohammed Kraifa dùng chân kéo quai túi trên sàn lại gần mình. Hecham Bourhar sau đó nhanh chóng nhặt túi lên rồi cả hai bình tĩnh bỏ đi.

2 kẻ phối hợp trộm túi xách CCTV ghi lại cảnh hai tên trộm túi xách trong quán rượu. Video: Sun

Theo Cảnh sát thành phố London, chiếc túi chứa một máy tính xách tay và các vật dụng cá nhân khác có giá trị 2.000 bảng Anh. Đội phòng chống tội phạm của lực lượng này cho biết đã huy động các nguồn lực để truy tìm những tên trộm, bắt giữ và truy tố.

Hecham Bourhar, 29 tuổi, và Mohammed Kraifa, 34 tuổi, đều nhận án 18 tuần tù vì tội trộm cắp.

Hecham cũng bị tuyên 8 tuần tù vì vi phạm lệnh cấm vào London của tòa án do hành vi phạm tội trước đó. Anh ta sẽ chấp hành đồng thời hai bản án.

Để tránh bị trộm túi xách, Sở Cảnh sát Thủ đô khuyên người dân và du khách luôn giữ túi ở phía trước người, đóng kín và kéo khóa, vòng dây quanh cánh tay hoặc chân khi ngồi. Tránh treo túi xách ở lưng ghế hoặc đặt trên sàn nhà khuất tầm nhìn. Chia đồ đạc có giá trị vào nhiều túi khác nhau và cân nhắc sử dụng túi chống trộm dùng vật liệu chống rạch và có khóa kéo chắc chắn.

Sở Cảnh sát Thủ đô cho biết đã bổ sung 100 sĩ quan để tuần tra, giải quyết các vụ phạm tội như trộm cắp vặt và trộm điện thoại. Chiến dịch Baselife đã được khởi động khi Giáng sinh đang đến gần và ngày càng nhiều người đổ về các phố mua sắm. Tuần đầu tháng 11, hơn 140 nghi phạm đã bị lực lượng này bắt giữ trên khắp West End - khu thương mại trung tâm London.

Theo số liệu của Sở Cảnh sát Thủ đô, riêng năm 2024 có tới 117.211 chiếc điện thoại di động được báo cáo bị đánh cắp tại London, tương đương với 320 vụ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, khoảng 5.180 chiếc đồng hồ có giá trị hơn 3.000 bảng Anh đã bị đánh cắp tại London từ tháng 1/2022 đến tháng 7/2025, nhưng chỉ có 59 chiếc được tìm thấy.

Tuệ Anh (theo The Sun, The Standard)