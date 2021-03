Hai hole-in-one tại HCM Open 2021

Sự kiện golf phong trào do Hội Gôn TP HCM (HGA) tổ chức lần thứ bảy ghi nhận hai cú hole-in-one và một bảng đấu cho golfer chuyên nghiệp với quỹ thưởng 210 triệu đồng.

Giải hạ màn hôm 27/3, quy tụ hơn 280 golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy qua 36 hố trên sân Tân Sơn Nhất. Riêng bảng chuyên nghiệp gồm 23 đấu thủ, tính cả Trần Lê Duy Nhất từng thi đấu ở Asian Tour. Ban tổ chức thiết lập hai sân, đều par72 để phục vụ hai ngày thi đấu.

Duy Nhất vừa vô địch bảng chuyên nghiệp vừa ghi hole-in-one tại HCM Open 2021. Ảnh: HGA

Ngày đầu giải, Duy Nhất ghi hole-in-one ở hố 4C. Tuy nhiên, phần thưởng cho cú ace tại hố này vô hiệu đối với đấu thủ chuyên nghiệp. Hôm sau, golfer nghiệp dư Tạ Mạnh Tiến dùng gậy sắt số 9 và lập thành tích tương tự ở hố 5D par3, cách 126 yard. Phần thưởng cho anh là 100 triệu đồng tiền mặt từ đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm hole-in-one tại hố này. Riêng sân Tân Sơn Nhất tặng anh Mạnh Tiến 10 triệu đồng và giấy chứng nhận thành tích.

Sau vòng mở màn 67 gậy, Duy Nhất giữ đỉnh bảng với điểm -5, cách năm gậy so với Park Sang Ho đứng thứ hai.

Hôm qua, Duy Nhất ghi tám birdie, bốn bogey và một double bogey trong bảng điểm 70 gậy. Với kết quả này, golfer sinh năm 1989 vô địch ở điểm -7, lĩnh 90 triệu đồng.

Duy Nhất đạt cách biệt chung cuộc bốn gậy so với á quân Trương Chí Quân. Đấu thủ 23 tuổi này về nhì cùng khoản thưởng 50 triệu đồng nhờ 67 gậy ngày bế mạc. Đây cũng là trần thành tích 18 hố tại giải. Park Sang Ho nhận 30 triệu đồng cho vị trí thứ ba ở điểm -1.

Nội dung nghiệp dư HCM Open 2021 gồm bốn bảng Nam với trình độ điểm chấp – handicap index tối đa 23.8 và hai bảng Nữ.

Chung cuộc, golfer Vũ Phạm Nguyên An đoạt Best Gross nam với thành tích hai vòng lần lượt 78-73 gậy còn Nguyễn Vân Anh thắng danh hiệu đồng cấp nữ (85-83 gậy). Hôm 21/3, chính Nguyên An đã chính thức đưa đội miền Nam lên ngôi vô địch Union Cup 2021 - lần thứ ba liên tiếp qua năm kì tranh tài với tuyển miền Bắc.

Quốc Huy