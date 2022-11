Hai học sinh trường Ischool chưa xuất viện

Khánh HòaNgày 27/11, đại diện trường Ischool Nha Trang cho biết còn hai học sinh đang điều trị nội trú, tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong số này, một bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa; ca còn lại ở Bệnh viện Vinmec. Như vậy, hơn 650 học sinh, giáo viên trường Ischool Nha Trang đã xuất viện sau vụ ngộ độc thực phẩm được cho là lớn nhất trong khối học đường.

Trong ngày mai, Trường Ischool Nha Trang sẽ tổ chức giảng dạy trở lại, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa. Đại diện nhà trường cho biết đã tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại. Theo đó, phương án ban đầu là trường tổ chức dạy một buổi mỗi ngày (từ thứ hai đến thứ sáu), không triển khai bán trú. Trung tâm Y tế Dự phòng Nha Trang phun thuốc khử khuẩn toàn trường, đặc biệt là khu vực bếp và nơi bảo quản thực phẩm.

Ban giám hiệu cũng xây dựng lại toàn bộ quy trình, quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan đến việc bán trú; tìm kiếm đối tác cung cấp suất ăn mới được cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, có cam kết về nguồn gốc và chất lượng bữa ăn.

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với đại diện phụ huynh học sinh tham gia bán trú để lập tổ giám sát thường xuyên. Nhà trường cũng mời bác sĩ chuyên khoa theo dõi sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng cho học sinh và phụ huynh khi có yêu cầu.

Một học sinh Ischool điều trị sức khỏe tại bệnh viện 22/12. Ảnh: Chính Toàn

Từ ngày 17/11, hơn 600 học sinh trường Ischool Nha Trang ở Khánh Hoà bị ngộ độc sau bữa ăn trưa tại trường, do món cánh gà chiên và nước mắm nhiễm khuẩn, một em đã tử vong. Ngày 23/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm.

Bùi Toàn