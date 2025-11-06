Hai học sinh phóng xe máy cắt ngang đầu ôtô

Hà NộiXe có gắn camera hành trình vừa lăn bánh thì bất ngờ hai cậu bé phóng xe điện cắt ngang qua đầu để chuyển hướng, hôm 6/1 tại Xuân Phương.

Hai học sinh phóng xe điện tạt ngang đầu ôtô Video: Ngọc Toàn

Tình huống giao thông: Đèn giao thông chuyển đỏ, xe có gắn camera hành trình di chuyển ra gần giữa ngã tư thì bất ngờ hai cậu bé trạc tuổi học sinh phóng xe máy điện cắt ngang qua đầu xe để chuyển hướng rẽ trái. May mắn lái xe đang di chuyển chậm nên tránh được một tai nạn. Cậu bé cầm lái không đội mũ bảo hiểm, xe không có tín hiệu xin đường.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi chuyển hướng ngoài tín hiệu xin đường chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Người đi xe máy không tạt đầu ôtô để chuyển hướng, đây là hành vi rất nguy hiểm có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Nghị định 168/2024 quy định xe máy chuyển hướng không xi-nhan, không giảm tốc độ bị phạt tiền 600.000-800.000 đồng, nếu gây tai nạn, mức phạt sẽ tăng lên 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Hai học sinh cũng phạm lỗi rẽ trái ở làn đi thẳng, tức không tuân thủ vạch kẻ đường, phạt 200.000-400.000 đồng. Đặc biệt, học sinh khi điều khiển xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, nếu vi phạm bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng.

Việc các gia đình giao xe máy cho học sinh sử dụng, dù là loại không cần bằng lái vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khi các em không tuân thủ luật giao thông. Một số lỗi học sinh thường mắc phải khi đi xe máy trên đường phố như đi chậm ở làn trái, không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định.

Nguyên Vũ