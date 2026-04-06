Hai học sinh khai gian tuổi để thi đánh giá năng lực

Hai học sinh lớp 11 ở Khánh Hòa cố ý điền sai năm sinh để được thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, bị phát hiện trước giờ phát đề.

Ngày 6/4, PGS. TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Nha Trang, xác nhận hai trường hợp trên xảy ra tại điểm thi của trường.

Ông Phương cho biết khoảng 7h30 sáng qua, thí sinh bắt đầu được gọi vào phòng thi và kiểm tra giấy tờ. Đến hai em này, giám thị phát hiện năm sinh trên căn cước là 2009 nhưng giấy báo dự thi ghi năm 2008.

"Thông thường học sinh lớp 12 sinh năm 2008, nếu có trường hợp cá biệt thì Đại học Quốc gia TP HCM sẽ gửi danh sách riêng", ông Phương cho hay.

Hai học sinh sau đó thừa nhận khai gian. Lý do là khi đăng ký, các em không thấy có lựa chọn năm sinh 2009 nên đã chọn 2008. Cả hai bị mời ra khỏi khu vực thi trước giờ phát đề.

"Đây là lần đầu chúng tôi gặp trường hợp cố tình điền sai thông tin để dự thi", ông Phương nói.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM, giám thị đã xử lý đúng quy chế. Các em vi phạm sau này vẫn được dự thi khi đủ điều kiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực của đại học này từ trước đến nay chỉ dành cho học sinh lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, ông Chính cho biết vẫn có một số thí sinh cố ý khai sai. Do đó, ban tổ chức đã tập huấn kỹ, yêu cầu giám thị kiểm tra giấy tờ tùy thân để ngăn chặn.

Trong đợt này, Đại học Quốc gia TP HCM còn phát hiện hai thí sinh vi phạm quy chế vì mang điện thoại. Các em bị đình chỉ thi và hủy kết quả bài làm.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi đánh giá năng lực tại điểm thi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, phường Đông Hòa, sáng 5/4. Ảnh: VNUHCM

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức sáng 5/4, tại 15 tỉnh, thành, thu hút gần 133.500 thí sinh. Điểm thi được công bố vào ngày 17/4.

Đợt hai của kỳ thi sẽ diễn ra ngày 24/5. Kết quả kỳ thi được 118 trường đại học, cao đẳng dùng để xét đầu vào. Năm ngoái, em Mai Quang Minh Trí là thủ khoa với 1.122/1200 điểm.

Lệ Nguyễn