Hai học sinh Hà Tĩnh tử vong khi tắm suối

Chiều 15/5, hai anh em họ đang học lớp 2 và lớp 6 ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tử vong do trượt chân vào vùng nước sâu khi tắm suối.

Khoảng 16h45, nhóm khoảng 5 học sinh rủ nhau đạp xe vào khu vực Khe Ngang, thuộc thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng để chơi. Trong lúc tắm tại con suối gần đó, một bé gái 8 tuổi và bé trai 11 tuổi không may trượt chân, chìm xuống hố nước sâu.

Các em còn lại lập tức chạy vào làng gọi người lớn đến ứng cứu. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, khoảng 30 phút sau tìm thấy thi thể hai em cách vị trí gặp nạn khoảng 5 mét.

Khu vực suối tại Khe Ngang rộng hơn chục mét, điểm sâu nhất hơn 2 m, từng xảy ra tai nạn đuối nước. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo và phát loa nhắc nhở người dân không xuống tắm để tránh nguy hiểm.

Con suối nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Xuân Hoa

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trẻ em ở khu vực nông thôn có nguy cơ đuối nước cao gấp đôi so với trẻ ở thành thị. Từ năm 2018, Việt Nam triển khai chương trình phòng chống đuối nước tại cộng đồng, tập trung dạy bơi cho trẻ em ở các tỉnh có nguy cơ cao như Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng... Hàng chục nghìn trẻ em đã được hướng dẫn bơi an toàn.

Theo Tổ chức Vận động chính sách Y tế toàn cầu, giai đoạn 2023-2025, chương trình mở rộng phạm vi can thiệp ra nhiều tỉnh thành khác, với mục tiêu dạy bơi cho hơn 25.000 trẻ từ 6 đến 15 tuổi, đồng thời đào tạo kỹ năng an toàn dưới nước cho khoảng 50.000 trẻ. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% trẻ em trong độ tuổi này biết bơi.

Đức Hùng