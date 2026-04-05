Hai học sinh gặp nạn khi tắm biển Quy Nhơn

Gia LaiNhóm học sinh lớp 12 tắm tại bãi biển đường Xuân Diệu bị sóng cuốn, một em được cứu sống, người còn lại mất tích, chiều 5/4.

Khoảng 17h, 4 học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) xuống khu vực bãi biển đường Xuân Diệu tắm.

Trong lúc xuống nước, cả nhóm bị sóng cuốn ra xa. Hai em tự bơi được vào bờ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân lao ra cứu được em Nguyên Hoàng, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Học sinh còn lại là An Hưng bị sóng đánh trôi, hiện chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân, tối 5/4. Ảnh: Minh Bằng

Đại diện bệnh viện cho biết Nguyên Hoàng nhập viện trong tình trạng ho sặc do đuối nước, sức khỏe hiện đã ổn định.

Theo lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương, sáng cùng ngày các em từ Pleiku xuống Quy Nhơn để thi đánh giá năng lực vào đại học. Đến chiều, sau khi hoàn thành bài thi, nhóm ra biển tắm và gặp nạn.

Trần Hóa