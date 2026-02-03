Hai học sinh cùng lớp đạt 9.0 IELTS

Lê Thành và Linh Chi, 17 tuổi, cùng đạt 9.0 IELTS trong một đợt thi, thuộc diện hiếm ở trường chuyên Ngoại ngữ.

Trần Hoàng Lê Thành và Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 11A9 (chuyên Anh), trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận kết quả tối 1/2, một ngày sau khi thi IELTS trên máy tính. Hai học sinh cùng đạt 9.0 trong đó ba kỹ năng Nghe, Nói, Đọc tối đa, còn Viết 8.0.

Cả hai đều thi IELTS lần đầu. Thành kể đón nhận kết quả một cách bình tĩnh, còn Linh Chi vỡ òa. Nữ sinh cho biết đặt mục tiêu 8.0-8.5, nên kết quả này ngoài mong đợi, giúp em thấy nhẹ nhõm và tự hào.

Theo thống kê năm 2024, điểm thi IELTS trung bình của người Việt là 6.2, số đạt tuyệt đối được ghi nhận đến nay khoảng 20 người.

Thầy Nguyễn Phi Điệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A9, cho biết trong nhiều năm giảng dạy ở trường chuyên Ngoại ngữ, thành tích này rất hiếm.

"Đây là niềm vui không chỉ của học sinh và lớp, mà còn khẳng định định hướng đào tạo mũi nhọn của trường chuyên Ngoại ngữ", thầy Điệp nói.

Trần Hoàng Lê Thành và Nguyễn Linh Chi. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Thành và Linh Chi đều đánh giá phần Writing (Viết) là khó nhất. Linh Chi cho rằng đây không chỉ là kỹ năng tiếp nhận thông tin mà đòi hỏi lập luận chặt chẽ, từ vựng và cách diễn đạt học thuật, trang trọng. Ngoài học trên lớp, Thành đăng ký một khóa học Writing và Speaking (Nói), sau đó tận dụng các công cụ AI để góp ý và chấm bài cho mình, nhằm tối ưu thời gian ôn tập.

Hôm thi, cả Thành và Chi đều gặp những câu hỏi có chủ đề gần gũi. Chẳng hạn, Chi được yêu cầu viết về lợi ích của việc đi xe đạp, bài nói liên quan văn hóa các quốc gia. Còn Thành gặp đề liên quan cuộc sống đô thị, vai trò của sách và thư viện.

Thầy Điệp cho biết Thành và Chi học giỏi toàn diện, học kỳ vừa rồi đều đạt điểm trung bình trên 9. Cả hai nhiệt tình với các công việc của lớp, mạnh về tư duy phản biện và có thể làm MC.

Linh Chi cho biết dự định theo ngành Sư phạm Tiếng Anh khi vào đại học, còn Lê Thành cân nhắc học Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo.

THPT chuyên Ngoại ngữ được thành lập năm 1969, là trường chuyên về ngoại ngữ duy nhất ở phổ thông. Mỗi năm, trường tuyển khoảng 600 học sinh lớp 10 và các khối chuyên Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật, Hàn.

Trước đó vào cuối năm 2025, trường có bốn học sinh cùng đạt điểm tuyệt đối 1600 SAT.

Thanh Hằng