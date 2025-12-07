Hai hồ thủy lợi ở Bình Thuận tăng lượng xả nước

Lâm ĐồngHồ thuỷ lợi Sông Quao và Sông Luỹ tăng lượng xả nước lên so với hôm qua để duy trì duy tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình hồ.

Sáng 7/12, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết việc xả lũ hai hồ bắt đầu từ 5h cùng ngày. Thông tin đã được gửi trước để vùng hạ du chủ động ứng phó.

Hồ Sông Quao (Hàm Thuận Bắc) xả từ 50 m3/s đến 120 m3/s, ảnh hưởng các xã, phường Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng và Phú Thủy.

Chiều qua, mực nước hồ Sông Quao ở cao trình 90,35 m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,18 m và giảm chậm; tổng lưu lượng qua tràn khoảng 45 m3/s, nên phải điều tiết.

Hồ thuỷ lợi Sông Quao xả lũ vào chiều 4/12. Ảnh: Việt Quốc

Tương tự, hồ Sông Lũy (Phan Sơn) cũng tăng lưu lượng xả từ 60 đến 150 m3/s. Vùng hạ du có khả năng bị ảnh hưởng gồm các xã Phan Sơn, Sông Lũy, Lương Sơn, Hồng Thái, Bắc Bình và Phan Rí Cửa.

Hồ này phải điều tiết do chiều qua mực nước đã lên cao trình 129,78 m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,28 m và tiếp tục tăng, trong khi lưu lượng xả tự do chỉ 15 m3/s.

Những ngày trước, hai hồ đều giảm xả vì hạ du ngập nặng. Hiện nước đã rút, nên đơn vị quản lý tăng xả để đưa mực nước về ngưỡng an toàn, đồng thời tăng dung tích phòng lũ trước nguy cơ ảnh hưởng của đợt áp thấp, tránh ngập trở lại khi có mưa lớn.

Các hồ thủy lợi khác ở Bình Thuận đã hạ mực nước về ngưỡng an toàn nên chưa phải điều tiết.

Khải Nguyên