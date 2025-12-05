Khu dân cư ở Lâm Đồng chìm trong biển nước

Sáng 5/12, hàng trăm nhà dân ở phường Hàm Thắng chìm trong biển nước. Nơi này chỉ cách khu vực Phan Thiết một cây cầu.
Phường Hàm Thắng có diện tích 44,90 km2, sáp nhập từ phường Xuân An, thị trấn Phú Long và xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng). Nằm ở hạ du hồ thủy lợi Sông Quao, hai ngày nay, khu vực này ngập nặng do mưa lớn kết hợp triều cường và hồ xả lũ.
Nhiều nhà ở ven sông Cái bị cô lập, người dân chưa thể về. Theo người dân địa phương, do có kinh nghiệm trận lũ 30/10, lần này cả xóm đã di dời từ sớm. "Nước lên từ 8h30, đến trưa nay tràn vào nhà. Khi đó ai cũng di tản", anh Thể, ở phường Hàm Thắng, nói.
Tối qua khi lũ dâng cao, nhiều người ở đây lên mạng cầu cứu, nhờ sự giúp đỡ của các đội cứu hộ.
Nước ngập gần lút mái nhà, xô đổ cửa ở phường Hàm Thắng. Đến trưa nay, nước đã rút nhưng rất chậm.
Người dân dùng xuồng máy di chuyển đến nơi tránh lũ.
Nước lênh láng trước khu trọ ở phường Hàm Thắng. Một số người vẫn ở lại đây để bảo vệ tài sản.
Người dân ở khu dân cư Bến Lội nhận cơm trưa từ thiện. Nhà ngập hai hôm nay, nhiều gia đình không thể nấu ăn.
Hơn 300 m trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Lội ngập gần một mét. CSGT đã cấm đường, hạn chế xe đi qua.
Trạm xăng ven quốc lộ bị ngập sâu gần nửa mét, phải tạm đóng cửa.
Nhiều nhà dân, vườn thanh long ở Hàm Thắng bị nước lũ bủa vây.
Hôm qua, mưa kéo dài gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở Lâm Đồng, làm một người tử vong. Toàn tỉnh có gần 3.300 nhà ngập; 24 tàu cá chìm, 32 tàu đứt neo trôi ra cửa biển đã được vớt; hơn 3.300 ha nông nghiệp bị ngập, hơn 4.000 gia súc, gia cầm chết.
Lực lượng chức năng ghi nhận hơn 16 điểm sạt lở, 4 cầu cống hư hỏng; nhiều tuyến đường và cao tốc ngập, chia cắt, trong đó có các đèo Mimosa, Prenn, D’ran và Gia Bắc.
Phước Tuấn - Việt Quốc
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.