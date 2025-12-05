Khu dân cư ở Lâm Đồng chìm trong biển nước

Sáng 5/12, hàng trăm nhà dân ở phường Hàm Thắng chìm trong biển nước. Nơi này chỉ cách khu vực Phan Thiết một cây cầu.

Phường Hàm Thắng có diện tích 44,90 km2, sáp nhập từ phường Xuân An, thị trấn Phú Long và xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng). Nằm ở hạ du hồ thủy lợi Sông Quao, hai ngày nay, khu vực này ngập nặng do mưa lớn kết hợp triều cường và hồ xả lũ.