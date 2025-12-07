Áp thấp nhiệt đới ngày mai vào Biển Đông

24 giờ qua, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển với tốc độ 5-10 km/h, dự báo ngày mai khi vào Biển Đông sẽ chếch xuống nam do tương tác với không khí lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines, vẫn giữ sức gió tối đa 49 km/h, cấp 6, giật cấp 8 và theo hướng tây như hôm qua, nhưng tốc độ tăng lên 15 km/h.

Dự báo đến 7h ngày mai, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Palawan, Philippines, giữ cường độ, đi chếch hướng tây tây nam với tốc độ 15-20 km/h. Bão có xu hướng chếch xuống phía nam so tương tác với không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống.

Đến 7h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía đông đông nam, giữ cường độ, hướng đi, tốc độ tăng lên 20 km/h.

Dự báo hướng đu của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Hong Kong cho biết áp thấp nhiệt đới đang mạnh 45 km/h, khi vào Biển Đông sẽ giảm xuống 40 km/h và tiếp tục suy yếu.

Do áp thấp nhiệt đới còn rất xa Việt Nam, cơ quan khí tượng trong và ngoài nước chưa dự báo tác động tới đất liền. Từ sáng mai vùng biển phía đông nam khu của giữa Biển Đông (gồm vùng biển đông bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia hôm qua đã có công điện đề nghị các tỉnh thành ven biển Quảng Trị - An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo tàu thuyền khu vực nguy hiểm để chủ động vòng tránh và sẵn sàng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn trên diện rộng, trong đó lượng mưa từ nam Quảng Trị đến bắc duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm; nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vẫn cao.

Hiện tượng ENSO (dao động khí hậu trên Thái Bình Dương) được dự báo tiếp tục nghiêng về pha La Nina (trạng thái làm tăng mưa và không khí lạnh) đến tháng 2/2026, sau đó trở lại bình thường từ tháng 3 đến tháng 5/2026.

Đến hết tháng 11, Biển Đông xuất hiện 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến năm 2025 trở thành năm có nhiều xoáy thuận nhất kể từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Gần đây bão Koto dù suy yếu trên biển, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn và sạt lở đất tại Nam Trung Bộ. Thiên tai gây thiệt hại khoảng 100.000 tỷ đồng, làm 419 người chết và mất tích.

Gia Chính