Hai họ ẩu đả vì chia gà rán không đều trong đám cưới

Ấn ĐộTranh cãi vì cho rằng được phục vụ ít gà rán, khách dự đám cưới ở bang Uttar Pradesh lao vào ẩu đả khiến nhiều người bị thương.

Video ghi lại vụ việc tối 3/11 tại làng Tewari Majheda, quận Bijnor, bang Uttar Pradesh, cho thấy nguyên nhân bắt nguồn từ nhóm khách nhà trai. Họ phàn nàn vì được phục vụ ít miếng gà rán hơn các bàn tiệc nhà gái. Dù gia đình cô dâu mang thêm đồ ăn, nhóm này tiếp tục khiếu nại về cách phục vụ "không tử tế", dẫn đến ẩu đả.

Nhà trai và nhà gái đánh nhau trong đám cưới ở làng Tewari Majheda, quận Bijnor, bang Uttar Pradesh hôm 3/11 vì thấy "chia gà rán không đều". Ảnh: NDTV

"Đám đông hỗn loạn ở quầy gà rán, nhiều phụ nữ và trẻ em mắc kẹt, thậm chí xảy ra giẫm đạp", một nhân chứng nói.

Tình hình nhanh chóng vượt tầm kiểm soát, cảnh sát phải đến hiện trường giải tán đám đông. Để đảm bảo an toàn, một số sĩ quan đã ở lại cho đến khi các nghi lễ cưới hoàn tất.

Vụ việc khiến 15 người bị thương, một số phải nhập viện.

Ông Anjani Kumar Chaturvedi, Phó Giám đốc Cảnh sát Nagina, bang Uttar Pradesh, cho biết đã được cuộc gọi về tranh chấp giữa các khách dự cưới biến thành ẩu đả. "Chúng tôi đã đảm bảo đám cưới diễn ra suôn sẻ và không nhận được đơn khiếu nại từ hai bên gia đình sau đó", ông Chaturvedi nói.

Vụ việc trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Ấn Độ, nhiều người châm biếm rằng "một miếng gà rán đủ phá tan đám cưới".

Minh Phương (Theo NDTV, The Hindu)