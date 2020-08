Hai hiệp sĩ bắt trộm ở Sài Gòn được công nhận liệt sĩ

Anh Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi và Nguyễn Văn Thôi, 42 tuổi được Thủ tướng truy tặng liệt sĩ vì đã hy sinh khi truy bắt trộm 2 năm trước.

Sáng 28/8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND quận Gò Vấp đã trao tặng bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam. Do quê ở Bình Định, liệt sĩ Nguyễn Văn Thôi sẽ được chính quyền địa phương trao chứng nhận liệt sĩ.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM (bìa phải) trao tặng bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam, sáng 28/8. Ảnh: Hà An.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Thanh Hoàng (cha liệt sĩ Nam) chia sẻ, sau 2 năm 3 tháng 15 ngày, con trai ông được Tổ quốc ghi công. Ông và gia đình rất xúc động, tự hào vì có người con dũng cảm trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm.

Trước đó, tối 13/5/2018, các hiệp sĩ đường phố Tân Bình phát hiện và truy bắt nhóm trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3. Xông vào trấn áp, hai hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi bị nhóm trộm dùng dao đâm tử vong. Ba hiệp sĩ khác cũng bị thương nặng khi nhóm trộm tấn công.

Nguyễn Tấn Tài (25 tuổi), hung thủ đâm tử vong hai hiệp sĩ sau đó bị khởi tố và tuyên án tử hình về tội Giết người.

Ghi nhận hành động dũng cảm của các hiệp sĩ, UBND TP HCM đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai trường hợp này.

Mô hình hiệp sĩ đường phố có ở thành phố nhiều năm nay với thành phần là những người dân bình thường, tự nguyện tham gia phòng chống tội phạm nhưng lại không được đào tạo, bồi dưỡng và quản lý.

Theo thống kê, TP HCM phố có 83 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, trong đó có 4 nhóm mô hình hiệp sĩ đường phố. Công an thành phố có hướng đề xuất Bộ Công an xem xét các căn cứ, quy định pháp luật để chuẩn hóa và quản lý hiệu quả mô hình này.

Hà An