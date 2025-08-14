Hai hãng vận tải lâu năm tại cảng Oakland đóng cửa

MỹT.G.S. Logistics và GSC Logistics, hai công ty vận tải có lịch sử hơn 40 năm hoạt động tại cảng Oakland đóng cửa vì khó cạnh tranh.

Hai doanh nghiệp vận tải đường ngắn (drayage) lâu năm phục vụ cảng Oakland (bang California, Mỹ) và khu vực lân cận đã đóng cửa trong vài tuần gần đây, đánh dấu sự kết thúc sau khoảng 40 năm kinh doanh. Các lãnh đạo và nhân viên đều cho biết lý do chính là môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn.

T.G.S. Logistics ngừng hoạt động từ ngày 31/7, theo thông báo của ông Peter Schneider, Chủ tịch T.G.S. Logistics và T.G.S. Transportation. Trong thư gửi khách hàng, ông Schneider bày tỏ sự tiếc nuối khi phải kết thúc hành trình 40 năm và cảm ơn những người đã đồng hành cùng công ty. Một số thành viên trong đội ngũ của T.G.S. sẽ tiếp tục làm việc dưới thương hiệu mới trong thời gian tới.

T.G.S. thành lập năm 1985 bởi Tim Schneider, cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế từ cảng Oakland, Los Angeles, Long Beach và vận tải nội địa tại khu vực Lathrop/Stockton.

Xe tải tại bến tàu vận chuyển của Cảng Oakland. Ảnh: Noah Berger

Trước đó vài tuần, ông Peter Schneider cũng đã bày tỏ sự thông cảm với GSC Logistics - công ty vận tải lớn nhất tại cảng Oakland, khi hãng này đóng cửa đầu tháng 7. GSC Logistics, thành lập năm 1988 bởi Scott Taylor, chiếm khoảng 10% thị phần vận tải tại cảng Oakland với cơ sở rộng 7.400 m2 và 110 cửa bến. Scott Taylor từng nhận giải thưởng thành tựu trọn đời từ Containerization and Intermodal Institute năm 2024.

Theo thống kê, khối lượng container qua cảng Oakland tháng 6 giảm 10,1% so với tháng trước và giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc hàng hải cảng Oakland, ông Bryan Brandes, cho biết đây không phải sự sụt giảm theo mùa mà là điều chỉnh thị trường do người nhập khẩu, xuất khẩu thay đổi kế hoạch chuỗi cung ứng.

Tình trạng này cũng diễn ra tại cảng Long Beach, với sản lượng container tháng 6 giảm 16,4% so với năm trước. Chuyên gia Paul Bingham thuộc S&P Global Market Intelligence nhận định mức thuế quan hiện nay cao nhất trong gần một thế kỷ qua, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động logistics.

Không chỉ các hãng vận tải đường ngắn, nhiều doanh nghiệp logistics lớn khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Chẳng hạn, Carroll Fulmer Logistics tại Florida, thành lập năm 1954, đã đóng cửa trong tháng 7 vừa qua.

Trong bối cảnh này, các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump được cho là nguyên nhân chính khiến các công ty trì hoãn đầu tư, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và làm suy yếu ngành vận tải hàng hóa.

Gia Hân (Theo TTNews)