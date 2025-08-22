Hai hãng bay Mỹ bị kiện đòi hàng triệu USD vì bán ghế 'cửa sổ mù'

Hành khách tức giận vì Delta Airlines và United Airlines bán ghế ngồi cạnh cửa sổ nhưng thực chất chỉ là ngồi cạnh vách máy bay và không có cửa sổ thật.

Hai hãng hàng không lớn của Mỹ là Delta Air Lines và United Airlines đang đối mặt với các vụ kiện tập thể, sau khi nhiều hành khách tố cáo họ phải trả thêm tiền để mua "ghế cửa sổ" nhưng thực tế lại ngồi cạnh bức vách.

Đơn kiện United được nộp tại tòa ở San Francisco vào đầu tháng 8, còn Delta bị kiện tại Brooklyn, New York. Hai vụ đều yêu cầu bồi thường hàng triệu USD, ước tính liên quan đến hơn một triệu hành khách.

Máy bay của hãng United đỗ tại sân bay Newark, New Jersey, Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

Theo nguyên đơn, trên một số dòng máy bay Boeing 737, Boeing 757 và Airbus A321, nhiều vị trí vốn thường đặt cửa sổ nhưng bị bịt kín do lắp đặt hệ thống kỹ thuật. Khác với Alaska Airlines hay American Airlines, Delta và United không thông báo trước cho khách khi đặt chỗ, dù thu thêm từ vài chục đến hàng trăm USD.

"Nếu biết ghế mua không có cửa sổ, chắc chắn hành khách đã không chọn, chứ chưa nói đến việc trả thêm tiền", đơn kiện ghi.

Nhiều người chọn ghế cửa sổ để giảm cảm giác sợ bay, cho trẻ em giải trí hoặc đơn giản để ngắm cảnh. Việc bị sắp xếp vào ghế "cửa sổ mù" khiến hành khách cảm thấy bị lừa.

Đại diện hai hãng chưa đưa ra bình luận.

Vụ kiện chống Delta do Nicholas Meyer ở Brooklyn đứng đầu, còn vụ kiện United do Marc Brenman (sống tại San Francisco) và Aviva Copaken (ở Los Angeles) khởi xướng. Copaken cho biết bà từng được United hoàn phí cho hai chuyến bay có ghế "cửa sổ mù", nhưng bị từ chối ở chuyến thứ ba.

Theo luật sư Carter Greenbaum, doanh nghiệp không thể bán sản phẩm sai sự thật rồi đổ lỗi rằng khách hàng phải tự tìm hiểu từ nguồn khác.

Anh Minh (Theo Reuters)