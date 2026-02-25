Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy dưới hầm công sự

Quảng TrịHai hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại xã Hiếu Giang, được chôn lấp tại hầm công sự với 27 chiếc răng và nhiều vật dụng cá nhân.

Sáng 25/2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 phát hiện, cất bốc hai hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 402, thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang.

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt. Ảnh: Sư đoàn 968

Hai hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1,5 m, cách nhau 30-40 cm, phần lớn xương đã phân hủy, vỡ vụn. Hài cốt thứ nhất còn 11 chiếc răng, bộ thứ hai còn 16 chiếc. Di vật kèm theo gồm 3 bình tông, 2 đôi giày, 12 cúc áo, một xẻng bộ binh, cao Sao Vàng, một bát B52, dây thông tin.

Đội quy tập nhận định hai liệt sĩ hy sinh và được chôn lấp tại hầm công sự. Hài cốt được đưa về bảo quản tại hội trường thôn Tân Hiệp, xã Hiếu Giang.

Hai hài cốt liệt sĩ được quản lý, thờ cúng tại hội trường thôn Tân Hiệp, xã Hiếu Giang. Ảnh: Sư đoàn 968

Hai ngày trước, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại vườn của gia đình ông Lê Văn Cảnh, thôn An Phước, xã Cam Lộ.

Hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 0,7 m, các xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ cùng 21 chiếc răng, an táng trong hòm đạn. Di vật kèm theo gồm một tấm vải dù, đinh hòm đạn, hai mảnh bom 5 cm. Đội tìm kiếm, quy tập phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin xác định danh tính liệt sĩ.

Quảng Trị là chiến trường khốc liệt trong chiến tranh, nằm trên giới tuyến tạm thời sau Hiệp định Geneva. Toàn tỉnh hiện có 157 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 74.000 phần mộ; trong đó Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Trường Sơn lớn nhất, với hơn 21.000 mộ.

Đắc Thành