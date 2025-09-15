Hai golfer trẻ Việt Nam săn vé dự major

Lê Khánh Hưng và Nguyễn Đức Sơn sẽ có cơ hội dự major Masters và The Open khi góp mặt tại giải Vô địch golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương (APAC) 2025.

APAC 2025 diễn ra từ ngày 23 đến 26/10 tại Emirates Golf Club ở Dubai (UAE). Giải có bốn vòng, theo thể thức đấu gậy trong đó cắt loại sau vòng 2 theo nguyên tắc lấy top hoặc T60.

Danh sách thi đấu có 120 golfer, chủ yếu chọn lọc qua bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR). Theo đó, mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sẽ có tối đa bảy đại diện, riêng chủ nhà được 10 người với yêu cầu điểm chấp không quá 5.4.

Khánh Hưng thi đấu ở giải Vô địch golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương 2023 diễn ra ở Australia.

Trên WAGR tuần vừa qua, Khánh Hưng đứng thứ 276, còn Đức Sơn ở bậc 511. Đây là hai gương mặt thuộc lứa U19, giàu thành tích trong nước cũng như các giải quốc tế trong ba năm qua, trong đó Khánh Hưng nổi bật nhất với tấm HC vàng cá nhân tại SEA Games 32, ở Campuchia hồi 2023. Đó là chiếc huy chương đầu tiên cho golf Việt Nam trong lịch sử Đại hội thể thao Đông Nam Á. Khánh Hưng đang du học, năm tới dự kiến vào Đại học bang Illinois, Mỹ.

Tại APAC 2024, Wenyi Ding của Trung Quốc lên ngôi vô địch khi cán đích ở điểm -12 trên sân Taiheiyo Club Gotemba par70, Nhật Bản. Khi đó, Đức Sơn ở lần đầu góp mặt và bị cắt loại. Còn Khánh Hưng "chào sân" hồi 2023, đạt kết quả T24 với điểm +13 tại Royal Melbourne Golf Club par71 ở Australia trong khi ngôi vô địch thuộc về Jasper Stubbs đạt +1. Cách sau Stubbs năm gậy là amateur số một Việt Nam Nguyễn Anh Minh, đứng T7. Vị trí này cho đến nay là mốc lịch sử cho golf Việt Nam tại APAC - lần đầu có đại diện vào top 10 chung cuộc.

APAC do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, dành cho giới golf nghiệp dư trong khu vực và hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open trong năm kề sau. Hai giải danh giá này đều có nhà vô địch từng đấu APAC – Hideki Matsuyama (Masters 2021), Cameron Smith (The Open 2022).

Đây là hai sự kiện thuộc diện đặc biệt trong golf chuyên nghiệp hàng năm, trong đó Masters được xem là "kén chọn nhất" với năm thành lập 1934, còn The Open là major lâu đời nhất (từ 1860).

Quốc Huy