Hai golfer hàng đầu mờ nhạt vòng ra quân US Women’s Open 2023

MỹKo Jin Young ghi +7, trong khi Nelly Korda +4 ở vòng 1 giải major do Hiệp hội Golf Mỹ chủ trì trên sân Pebble Beach Golf Links par72 tại California.

Ko xuất phát từ hố 10, đi cùng Korda và Lexi Thompson. Ko và Korda đang chia nhau hai vị trí đầu bảng golf nữ chuyên nghiệp thế giới (Rolex Rankings), Còn Lexi đã giành 11 danh hiệu trên LPGA Tour, tính cả major Chevron Championship 2014.

Tuy nhiên cả ba trục trặc ngay đầu trận, khi Ko và Thompson ghi bogey, còn Korda tệ hơn với double bogey sau khi phát vào bờ biển.

Ko Jin Young năm nay 27 tuổi, vào LPGA Tour từ 2018.

Từ đó về sau, Korda thêm năm bogey nhưng hạn chế "thiệt hại" nhờ ba birdie. Trong khi đó, Ko cả vòng chỉ một birdie, đến sáu bogey và double bogey hố 17 par3 do phát bóng vào bờ biển phía sau green. Thompson giữ even par qua chín hố, sang hố thứ 10 thì double bogey khiến điểm vòng lên +2. Cuối cùng, cô vẫn +2 do birdie hố 6 bù bogey hố 7.

Xong việc, Ko và Korda không tiếp giới truyền thông. Riêng Thompson tóm tắt khi các phóng viên hỏi thăm tình hình thực chiến: "Sân hiểm thật, đúng chất major. Nền bunker dày cát. Cỏ rough cũng dày. Hôm nay trời khá yên chứ nếu gió mạnh thì còn vất vả hơn".

Thompson đã vướng bunker trước green hố 1, bóng cắm vào nền bẫy, cú thứ ba chỉ vừa đủ thoát lên phần miệng rậm cỏ đuôi trâu. Sau khi chip vào cách 2,7 m, cô phải gạt hai lần mới đưa được bóng xuống lỗ với kết quả bogey.

Tổng kết vòng 1, đấu thủ Trung Quốc Xiyu Janet Lin và Kim Hyo Joo đứng T1 (-4), Thompson đứng T39 (+2), Korda T83 (+4), Ko ở T124 (+7).

Lin năm nay 27 tuổi, đã tám lần dự US Women’s Open trong đó cán đích cao nhất T7 hồi 2021. Lin vào LPGA Tour từ 2014, đến nay chưa có cup sau 198 giải. Kim bằng tuổi Lin, đấu cùng hệ thống nhưng đã ẵm major Evian Championship 2014 trong năm lần về nhất.

Lin thi đấu ở vòng 1 US Women’s Open 2023.

US Women’s Open được tổ chức từ 1946, là giải lâu đời nhất trong bộ năm sự kiện danh giá nữ, bên cạnh Chevron Championship, Women’s PGA và Evian Championship cùng Women’s Open.

Năm nay, giải lần đầu về Pebble Beach Golf Links, nơi đã sáu lần đăng cai giải đồng đẳng của nam. Đây được xem là bước ngoặt và là cơ hội thực chiến hiếm có cho giới golf nữ Mỹ, thậm chí với cả LPGA Tour. Quỹ thưởng kỳ này đạt 11 triệu USD, trong đó phần vô địch hai triệu USD.

Quốc Huy