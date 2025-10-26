Hai giọng ca 'nội lực Alicia Keys, Dimash Kudaiberge tại 8Wonder

Alicia Keys - nghệ sĩ 17 lần đoạt giải Grammy và Dimash Kudaiberge - nam ca sĩ với quãng giọng trải dài 6 quãng tám, kỳ vọng mang đến sân khấu live ấn tượng tại 8Wonder Winter 2025.

Alicia Keys là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên được ban tổ chức công bố sẽ có mặt trong đêm nhạc do Vingroup tổ chức. Cô được xem là một trong những giọng ca có sức truyền cảm và kỹ thuật tốt. Điểm đặc biệt trong các tiết mục của cô nằm ở phần trình diễn live tối giản, chỉ có piano và giọng hát, tạo cảm giác gần gũi, chân thật. Điển hình, trên sân khấu Alicia Keys World Tour, nữ ca sĩ vừa hát vừa chơi đàn, di chuyển linh hoạt giữa cây piano, tương tác cùng khán giả mà vẫn giữ được độ ổn định cao về hơi và cảm xúc, tái hiện tinh thần bản thu nhưng giàu năng lượng sân khấu.

Poster của Alicia Keys tại 8Wonder năm nay. Ảnh: BTC

Trong hơn 20 năm sự nghiệp, Alicia Keys hiếm khi biểu diễn tại châu Á. Lần gần nhất cô có tour diễn ở khu vực này là Set the World on Fire Tour (2013). Việc nữ nghệ sĩ góp mặt tại 8Wonder Winter 2025 được xem là cơ hội hiếm có để khán giả Việt thưởng thức trực tiếp một giọng ca biểu tượng của R&B thế giới.

Dimash Kudaibergen sinh năm 1994 tại Aktobe (Kazakhstan), được đào tạo về thanh nhạc cổ điển. Phong cách của anh kết hợp nhiều thể loại như pop, opera, rock và dân gian, giúp tạo nên dấu ấn riêng biệt. Nam ca sĩ từng chinh phục khán giả tại các sân khấu lớn như Bastille Opera (Pháp), Kremlin Palace (Nga) hay Barclays Center (Mỹ).

Nam ca sĩ Dimash Kudaibergen. Ảnh: BTC

Dimash nổi tiếng với khả năng chuyển giọng mượt mà giữa giọng ngực, pha, đầu và giả thanh. Trong các lần biểu diễn tại Singer 2017 (Trung Quốc) hay Arnau Tour (châu Âu), anh thường khiến khán giả đứng dậy cổ vũ khi lên tới những nốt cao trong các ca khúc như S.O.S d’un terrien en détresse hay Adagio. Một số bản hit gắn liền với tên tuổi Dimash gồm S.O.S d'un terrien en détresse, Opera 2, Love is Like a Dream và The Story of One Sky.

Theo trang SingingCarrots, Dimash vận dụng linh hoạt kỹ thuật thanh nhạc cổ điển kết hợp yếu tố hiện đại của pop và crossover, tạo nên phong cách "đa diện" độc đáo. Giọng hát của anh được đánh giá vừa dày, ấm ở âm trầm như baritone, vừa sáng, vang ở những quãng cao. Ban tổ chức kỳ vọng màn trình diễn kết hợp pop, opera, âm hưởng dân gian Kazakh cùng khả năng hát đa ngôn ngữ của Dimash sẽ là điểm nhấn tại sự kiện.

Sân khấu của 8Wonder Winter 2025 được đầu tư với hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hiện đại, mang đến trải nghiệm đa giác quan. Bên cạnh các màn biểu diễn, khán giả có thể khám phá không gian lễ hội gồm khu văn hóa dân gian, ẩm thực vùng miền, triển lãm nghệ sĩ, khu trò chơi và khu vực kết nối cộng đồng. Sự kiện còn truyền tải thông điệp "festival xanh", khuyến khích lối sống bền vững với vật liệu tái chế và các gian hàng thân thiện môi trường.

Theo ban tổ chức, việc mời Dimash và Alicia Keys biểu diễn tại Việt Nam cho thấy định hướng của Vingroup. Đơn vị mong muốn 8Wonder không chỉ quy tụ các ngôi sao lớn, mà còn mang đến giá trị nghệ thuật khác biệt. Sự góp mặt của Dimash và Alicia Keys mở rộng trải nghiệm âm nhạc, giúp khán giả Việt Nam thưởng thức những màn trình diễn ở đẳng cấp quốc tế.

8Wonder - thương hiệu nhạc hội do Vingroup phát triển - từng đưa nhiều ngôi sao quốc tế như Maroon 5, Charlie Puth, Imagine Dragons, J Balvin, The Kid Laroi và DPR Ian... đến gần hơn với khán giả Việt. Mỗi mùa 8Wonder được tổ chức tại các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, TP HCM hay Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh và kích cầu du lịch địa phương.

Thái Anh