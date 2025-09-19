Hai giờ trục vớt bom tấn gần cầu Long Biên

19h, gần 20 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 544 Bộ tư lệnh Thủ đô cùng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm, dân quân phường Bồ Đề xuất bến làm nhiệm vụ trục vớt hai quả bom ở bãi giữa sông Hồng.
19h, gần 20 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 544 Bộ tư lệnh Thủ đô cùng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm, dân quân phường Bồ Đề xuất bến làm nhiệm vụ trục vớt hai quả bom ở bãi giữa sông Hồng.
Lực lượng chức năng đã cắm cờ đánh dấu vị trí có bom. Hai quả bom được phát hiện chiều 15/9 cách trụ P10 cầu Long Biên về phía thượng lưu 300 m thuộc địa bàn phường Bồ Đề. Bộ tư lệnh Thủ đô nhận tin báo đã chỉ đạo Phòng Công binh xác minh. Kết quả kiểm tra là bom phá hoại M-118, trọng lượng 3000 LBS tương đương 1.362 kg, còn nguyên hai ngòi nổ đầu và đuôi.
"Đây là loại bom phá có trọng lượng lớn nhất được phát hiện còn chưa nổ gần khu vực cầu Long Biên do Mỹ ném xuống trong thời gian chiến tranh phá hoại miền Bắc", đại tá Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng phòng Công binh Bộ tư lệnh Thủ đô cho hay.
Lực lượng chức năng đã cắm cờ đánh dấu vị trí có bom. Hai quả bom được phát hiện chiều 15/9 cách trụ P10 cầu Long Biên về phía thượng lưu 300 m thuộc địa bàn phường Bồ Đề. Bộ tư lệnh Thủ đô nhận tin báo đã chỉ đạo Phòng Công binh xác minh. Kết quả kiểm tra là bom phá hoại M-118, trọng lượng 3000 LBS tương đương 1.362 kg, còn nguyên hai ngòi nổ đầu và đuôi.
"Đây là loại bom phá có trọng lượng lớn nhất được phát hiện còn chưa nổ gần khu vực cầu Long Biên do Mỹ ném xuống trong thời gian chiến tranh phá hoại miền Bắc", đại tá Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng phòng Công binh Bộ tư lệnh Thủ đô cho hay.
Công binh trục vớt hai quả bom tấn gần cầu Long Biên. Video: Huy Mạnh
Một lễ thắp hương nhỏ diễn ra trước khi công binh làm nhiệm vụ. Trước đó, các lực lượng đã thiết lập hàng rào phao tiêu bảo vệ, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tàu thuyền đi lại gần khu vực có bom. Bộ tư lệnh Thủ đô báo cáo Bộ Tổng tham mưu ra quyết định cho vận chuyển lên Trường bắn TB1 ở xã Lục Ngạn, Bắc Ninh cách Hà Nội gần 200 km để tiêu hủy.
Một lễ thắp hương nhỏ diễn ra trước khi công binh làm nhiệm vụ. Trước đó, các lực lượng đã thiết lập hàng rào phao tiêu bảo vệ, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tàu thuyền đi lại gần khu vực có bom. Bộ tư lệnh Thủ đô báo cáo Bộ Tổng tham mưu ra quyết định cho vận chuyển lên Trường bắn TB1 ở xã Lục Ngạn, Bắc Ninh cách Hà Nội gần 200 km để tiêu hủy.
Vỏ ngoài quả bom rỉ sét, còn nguyên móc treo. 15 năm qua, Bộ tư lệnh Thủ đô đã thu gom, xử lý hơn 1.700 quả bom các loại. Trong đó 103 bom phá từ 250 đến 3000 LBS; hơn 940 bom bi và 660 đạn pháo, cối, vật nổ.
Đại tá Thắng cho biết các loại bom đạn sót lại sau chiến tranh đều đã được kích hoạt cơ cấu gây nổ. Song vì nhiều nguyên nhân, có thể do cơ cấu gây nổ trục trặc, chưa đủ vòng xoay hoặc lực tác động nên chưa phát nổ. Chúng vẫn "cực kỳ nguy hiểm" và có thể nổ bất cứ lúc nào. Ông khuyến cáo người dân khi phát hiện vật thể nghi là bom mìn thì tránh xa, không tiếp xúc mà lập tức báo cho lực lượng chức năng, chính quyền địa phương để có phương án xử lý, đảm bảo tính mạng an toàn tính mạng và tài sản.
Vỏ ngoài quả bom rỉ sét, còn nguyên móc treo. 15 năm qua, Bộ tư lệnh Thủ đô đã thu gom, xử lý hơn 1.700 quả bom các loại. Trong đó 103 bom phá từ 250 đến 3000 LBS; hơn 940 bom bi và 660 đạn pháo, cối, vật nổ.
Đại tá Thắng cho biết các loại bom đạn sót lại sau chiến tranh đều đã được kích hoạt cơ cấu gây nổ. Song vì nhiều nguyên nhân, có thể do cơ cấu gây nổ trục trặc, chưa đủ vòng xoay hoặc lực tác động nên chưa phát nổ. Chúng vẫn "cực kỳ nguy hiểm" và có thể nổ bất cứ lúc nào. Ông khuyến cáo người dân khi phát hiện vật thể nghi là bom mìn thì tránh xa, không tiếp xúc mà lập tức báo cho lực lượng chức năng, chính quyền địa phương để có phương án xử lý, đảm bảo tính mạng an toàn tính mạng và tài sản.
Sau 20 phút, bộ đội dùng dây cáp cố định bom vào đuôi phà để lai dắt về cảng cát Hoa Láng, cách vị trí phát hiện khoảng 2 km để cẩu lên bờ.
Thành phố về đêm sôi động, những người lính công binh vẫn chú tâm vào nhiệm vụ, cẩn trọng trong từng thao tác trục vớt, cố định, lai dắt bom.
Sau 20 phút, bộ đội dùng dây cáp cố định bom vào đuôi phà để lai dắt về cảng cát Hoa Láng, cách vị trí phát hiện khoảng 2 km để cẩu lên bờ.
Thành phố về đêm sôi động, những người lính công binh vẫn chú tâm vào nhiệm vụ, cẩn trọng trong từng thao tác trục vớt, cố định, lai dắt bom.
20h20, quả bom thứ hai cách quả đầu tiên khoảng 20 m tiếp tục được trục vớt.
20h20, quả bom thứ hai cách quả đầu tiên khoảng 20 m tiếp tục được trục vớt.
Trên đường lai dắt về bờ, công binh thường xuyên kiểm tra dây cáp cố định bom. Cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đều có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ.
Trên đường lai dắt về bờ, công binh thường xuyên kiểm tra dây cáp cố định bom. Cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đều có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ.
Mỗi quả bom được cẩu xếp lên một xe đặc chủng để mang đi hủy nổ.
Mỗi quả bom được cẩu xếp lên một xe đặc chủng để mang đi hủy nổ.
Chỉ huy hiện trường, thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 544, cho biết hai quả bom vẫn còn ngòi nổ nên mọi khâu phải thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt.
Chỉ huy hiện trường, thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 544, cho biết hai quả bom vẫn còn ngòi nổ nên mọi khâu phải thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt.
Bộ đội, dân quân dùng gỗ, bao cát kê chèn chắc chắn trên đường vận chuyển.
Một bộ phận công binh Thủ đô đã xuất phát trước để phối hợp với lực lượng Trường bắn TB1 chuẩn bị khu vực tiêu hủy, đường, đào hố, thiết bị trạm điểm hỏa, thông báo cảnh giới. Bom được đưa tới TB1 vào 4h sáng 19/9 và tiêu hủy xong lúc 6h, không ảnh hưởng tới hoạt động của trường bắn.
Bộ đội, dân quân dùng gỗ, bao cát kê chèn chắc chắn trên đường vận chuyển.
Một bộ phận công binh Thủ đô đã xuất phát trước để phối hợp với lực lượng Trường bắn TB1 chuẩn bị khu vực tiêu hủy, đường, đào hố, thiết bị trạm điểm hỏa, thông báo cảnh giới. Bom được đưa tới TB1 vào 4h sáng 19/9 và tiêu hủy xong lúc 6h, không ảnh hưởng tới hoạt động của trường bắn.
Nguyễn Bá Đạt, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 544 mặc áo giáp mìn, mũ A2, mang bộ đàm chuẩn bị theo xe lên đường tiêu hủy bom tại Trường bắn TB1. Nhiệm vụ của Đạt là rải dây và thiết lập trạm gây nổ, bố trí thuốc nổ và hủy bom. Hai năm về đơn vị, Đạt đã bốn lần tham gia hủy nổ bom khối lượng lớn.
Nguyễn Bá Đạt, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 544 mặc áo giáp mìn, mũ A2, mang bộ đàm chuẩn bị theo xe lên đường tiêu hủy bom tại Trường bắn TB1. Nhiệm vụ của Đạt là rải dây và thiết lập trạm gây nổ, bố trí thuốc nổ và hủy bom. Hai năm về đơn vị, Đạt đã bốn lần tham gia hủy nổ bom khối lượng lớn.
Đoàn vận chuyển gồm một xe chỉ huy, xe chở bộ đội, hai xe chở bom và một xe đảm bảo cơ động khỏi thành phố hơn 21h. Trên quãng đường 200 km đến Trường bắn TB1, xe đi theo hàng dọc, mỗi chiếc cách nhau 100 mét với tốc độ tối đa 40 km/h.
Các khâu trục vớt, vận chuyển đi tiêu hủy luôn diễn ra vào ban đêm, thời điểm mật độ phương tiện giao thông và người đi lại ít để đảm bảo cho xe lưu thông trên đường, an toàn cho nhân dân.
Đoàn vận chuyển gồm một xe chỉ huy, xe chở bộ đội, hai xe chở bom và một xe đảm bảo cơ động khỏi thành phố hơn 21h. Trên quãng đường 200 km đến Trường bắn TB1, xe đi theo hàng dọc, mỗi chiếc cách nhau 100 mét với tốc độ tối đa 40 km/h.
Các khâu trục vớt, vận chuyển đi tiêu hủy luôn diễn ra vào ban đêm, thời điểm mật độ phương tiện giao thông và người đi lại ít để đảm bảo cho xe lưu thông trên đường, an toàn cho nhân dân.
Giang Huy - Hoàng Phương