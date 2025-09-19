Hai giờ trục vớt bom tấn gần cầu Long Biên

Lực lượng chức năng đã cắm cờ đánh dấu vị trí có bom. Hai quả bom được phát hiện chiều 15/9 cách trụ P10 cầu Long Biên về phía thượng lưu 300 m thuộc địa bàn phường Bồ Đề. Bộ tư lệnh Thủ đô nhận tin báo đã chỉ đạo Phòng Công binh xác minh. Kết quả kiểm tra là bom phá hoại M-118, trọng lượng 3000 LBS tương đương 1.362 kg, còn nguyên hai ngòi nổ đầu và đuôi.

"Đây là loại bom phá có trọng lượng lớn nhất được phát hiện còn chưa nổ gần khu vực cầu Long Biên do Mỹ ném xuống trong thời gian chiến tranh phá hoại miền Bắc", đại tá Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng phòng Công binh Bộ tư lệnh Thủ đô cho hay.