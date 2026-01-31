Hai giờ phẫu thuật lấy búi tóc khổng lồ khỏi dạ dày bé trai

Đà NẵngKhối tóc chiếm kín dạ dày, kéo dài xuống ruột non, khiến bé 6 tuổi xanh xao, chán ăn, nguy cơ tắc ruột nguy hiểm.

Ngày 31/1, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công, lấy ra một búi tóc lớn bất thường khỏi đường tiêu hóa của bé trai 6 tuổi, trú phường Sơn Trà.

Trước đó, ngày 28/1, gia đình đưa trẻ đến viện vì thấy con da nhợt nhạt, bụng cứng, ăn uống kém, mệt mỏi kéo dài. Khám lâm sàng và chụp CT-scan, bác sĩ phát hiện toàn bộ dạ dày của bé bị một khối đặc chiếm chỗ, kéo dài xuống ruột non.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy khối tóc ra khỏi dạ dày bé trai. Ảnh: Tú Anh

Kết quả chẩn đoán cho thấy trẻ mắc Trichobezoar (búi tóc trong dạ dày), đã tiến triển thành hội chứng Rapunzel - bệnh lý tiêu hóa hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nặng.

ThS.BS.CKII Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại, cho biết tóc không thể tiêu hóa hay làm tan bằng thuốc, vì vậy phẫu thuật là phương pháp điều trị duy nhất. Êkíp phải mở dạ dày, cẩn trọng bóc tách để tránh làm tổn thương niêm mạc ruột.

Sau khoảng hai giờ, các bác sĩ lấy trọn khối tóc lớn, đan kết thành búi cứng, in nguyên hình dạ dày và đoạn ruột. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, đã ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ Phong, hội chứng Rapunzel chủ yếu gặp ở bé gái 7-10 tuổi; trường hợp bé trai 6 tuổi như trên khá hiếm.

Nguyên nhân được xác định do trẻ có thói quen nhai, nuốt tóc trong thời gian dài nhưng gia đình không phát hiện. Đây là một dạng rối loạn hành vi tâm lý.

Các chuyên gia cảnh báo, tóc vào dạ dày sẽ tích tụ dần, cuộn lại thành khối cứng. Giai đoạn đầu triệu chứng mơ hồ như biếng ăn, đau bụng âm ỉ, dễ bị bỏ qua. Khi khối tóc lớn lên, trẻ có thể tắc ruột, thiếu máu, sụt cân, thậm chí thủng ruột, viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi những trẻ có thói quen nhổ, nhai hoặc nuốt tóc, móng tay; nếu thấy con chán ăn, đau bụng kéo dài, bụng chướng bất thường cần đưa đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

