Hai giám đốc bị lừa 25 ôtô

TP HCMHai chủ doanh nghiệp cho Nguyễn Bá Thân, 31 tuổi, thuê 25 ôtô tự lái nhưng bị chiếm đoạt đem cầm cố.

Ngày 21/8, Thân bị TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù; đồng phạm Trần Việt Thắng lĩnh 10 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, Lê Quang Vũ, 39 tuổi, nhận 11 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi được một số ôtô trả lại cho các bị hại.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Tại tòa, Thân khai, khoảng tháng 7/2017 mở tiệm cầm đồ ở quận 10. Quá trình kinh doanh, anh ta nhiều lần thuê ôtô của khách hàng rồi cho thuê lại để hưởng tiền chênh lệch. Do việc kinh doanh thua lỗ, Thân nảy sinh ý định đem xe của khách đi cầm cố lấy tiền trả nợ, tiêu xài.

Cáo trạng xác định, từ tháng 1 đến tháng 7/2018, Thân thuê tổng cộng 27 chiếc ôtô trị giá hơn 17 tỷ đồng của các công ty và cá nhân rồi mang đi cầm cố. Trong đó, Thân thuê của ông Hùng (giám đốc một công ty) tổng cộng 15 chiếc (trị giá gần 10 tỷ). Anh ta sau đó cầm cố cho Vũ 4 chiếc lấy hơn một tỷ đồng. Số còn lại Thân thế chấp cho nhiều người.

Quá trình mang xe của khách đi cầm cố, Thân nhờ Trần Việt Thắng đóng giả chủ xe để đứng ra ký hợp với nhiều đơn vị cá nhân.

Hết hạn hợp đồng nhưng không thấy Thân giao xe, ông Hùng tố cáo công an. Qua định vị, ông Hùng phát hiện 2 chiếc xe của mình do Vũ quản lý để tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, nên báo công an. Sau khi lập biên bản, công an tạm bàn giao cho Vũ quản lý. Tuy nhiên, Vũ sau đó đem bán hai chiếc xe tang vật này đến nay không có khả năng thu hồi.

Tương tự, Thân thuê của một giám đốc công ty khác 10 chiếc ôtô (trị giá hơn 6 tỷ đồng); 2 chiếc còn lại của hai cá nhân.

Quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Hải Duyên